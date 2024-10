Virginia Fonseca encanta ao 'bater papo' com filho caçula

Virginia Fonseca encantou os seus milhões de seguidores ao compartilhar um vídeo em que aparece conversando com o filho caçula José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a digital influencer é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, que está prestes a completar um mês.

Nesta segunda-feira, 30, a famosa publicou em seu Instagram Stories um vídeo fofíssimo em que aparece conversando com o filho caçula. Primeiro, ela mostrou o bebê de olhos bem abertos prestando atenção enquanto o papai conversava com ele. "Vamos ficar aqui conversando, trocando ideia. Você está se vendo [na câmera do celular]. Você é lindo, sabia?", completou Virginia. "Ele prestando atenção", escreveu ela na legenda.

O papo foi tão bom que José Leonardo até cansou. Em seguida, a famosa compartilhou uma foto em que o bebê aparece dormindo em seu colo.

Marca histórica

Virgínia Fonseca só tem motivos para celebrar. Nesta segunda-feira, 30, a apresentadora do SBT conquistou a marca de 16 bilhões de perfis alcançados no Instagram nos últimos 30 dias. O feito histórico acontece duas semanas após o nascimento de José Leonardo, terceiro filho da influenciadora, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor, frutos do seu casamento com o cantor Zé Felipe.

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela reconhece que está vivendo um sonho com tanto carinho vindo de todas as partes do Brasil. Na semana passada, ela já havia comprado 50 buquês de rosas e feito 50 cartinhas a mão para presentear fãs de Goiânia pela marca de 50 milhões de seguidores na rede social.

"Eu sinceramente até hoje fico esperando alguém me beliscar para eu acordar desse sonho, é difícil acreditar que tudo isso é real! Eu ainda me assusto com os números, e honestamente não sei se um dia vou me acostumar. Eu enxergo todos esses números como forma de carinho, vejo realmente como aquele abraço bem apertado que nos preenche e regenera todas as energias para continuarmos trabalhando e seguindo no caminho certo", diz.