Pais da influencer Lulu revelam que a filha é superdotada

Maju Mendonça e Arthur Luis Cardoso, pais do fenômeno da internet Lulu, de quatro anos, revelaram que a filha é superdotada

A influencer Lulu, de apenas quatro anos, se tornou um fenômeno da internet. Isso porque a inteligência e capacidade de se comunicar da pequena são impressionantes.

Nesta segunda-feira, 30, Arthur Luis Cardoso e Maju Mendonça, pais da menina, compartilharam um vídeo no Instagram e revelaram que Lulu é superdotada. O casal decidiu falar sobre o tema após receber inúmeras perguntas dos seguidores.

"Ela é superdotada. Essa pergunta já surgiu várias vezes em vídeos que nós postamos e nós também queríamos ter essa resposta. Fomos atrás de especialistas que pudessem trazer um laudo afirmando isso e tirando qualquer dúvida. E a gente queria aprender a lidar com essa condição e com essa capacidade dela", começou dizendo Arthur. "No caso dela, é chamado superdotação profunda", completou Maju.

Em seguida, Arthur comentou sobre o que chamou a atenção no comportamento de Lulu. "Não foi de uma hora para outra [que a gente percebeu]. A gente foi construindo um quadro que chamava atenção, como essa facilidade de se expressar, improviso, isso foi chamando nossa atenção e até mesmo de amigos", disse o pai da pequena. Maju também afirmou que Lulu tem uma sensibilidade sensorial muito grande.

Por fim, o casal afirmou que essas são características únicas da filha. "Talvez, essa capacidade de se comunicar só apareceria com 8 ou 10 anos [se ela não fosse superdotada], mas apareceu com 2, é uma alta habilidade do caso dela", falou Arthur. "É importante dizer que essa é quem a Lulu é. Ela tem essa facilidade, isso está dentro dela", acrescentou Maju. Além de Lulu, eles também são pais de José Vicente, de um mês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maju Mendonça (@majumendonca)

Fofura

A pequena influencer Lulu, que é a menina que encanta a internet, foi promovida a irmã mais velha! Um dia após anunciar o nascimento do filho caçula, José Vicente, os pais dela, Maju Mendonça e Arthur Luís, publicaram os primeiros momentos da filha com o irmão.

Nas fotos compartilhadas, a pequena aparece com o irmão no colo. Em outro momento, posa com os pais. "Um pedacinho do nosso primeiro dia com o José Vicente. Te amamos, filho" , diz a legenda da publicação. E o casal também publicou um vídeo da pequena com José Vicente.

"Eu não vou dormir agora!", diz Lulu. "Por quê?", questiona uma familiar à menina. "Porque eu preciso cuidar dele!", devolve a pequena. "Você que vai cuidar do José Vicente?", quer saber a parente. "Eu que vou cuidar do José Vicente", diz Lulu. "E você está cansada?", pergunta a familiar. "Eu estou mais feliz do que cansada", diz a influencer. "Mas você é maravilhosa!", devolve a mulher.