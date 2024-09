Maidê Mahl: Quadro de saúde dela é revelado por amiga

Depois de desaparecida por três dias, Maidê Mahl está internada em hospital de São Paulo e seu quadro de saúde é atualizado por amiga

A atriz Maidê Mahl está internada em um hospital de São Paulo após ter ficado desaparecida por três dias. Nesta sexta-feira, 6, uma amiga dela atualizou sobre o quadro de saúde da artista, que foi encontrada muito debilitada.

Em contato com o site Gshow, Michelle Rodrigues contou que Maidê teve uma melhora em seu quadro de saúde. “Maidê segue sendo muito bem cuidada e assistida pelos médicos do hospital. Está estável. Essa é a última informação que temos”, informou.

Por enquanto, o hospital não revelou mais detalhes sobre o tratamento de Maidê ou suas condições. Quando foi encontrada em um hotel, a atriz estava em quadro instável, com respiração muito fraca e lesões pelo corpo.

Depois de ficar três dias desaparecida, Maidê Mahl foi localizada em um hotel de São Paulo. A polícia investigou a localização dela e precisou arrombar a porta para entrar no quarto. Agora, a investigação busca por imagens de câmera de segurança em busca de informações sobre o que aconteceu com a jovem enquanto estava desaparecida.

Quem é Maidê Mahl?

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, natural do Rio Grande do Sul. Ela já atuou em séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual viveu a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também mostra que é modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 14 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.