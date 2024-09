Atriz Maidê Mahl é encontrada com vida em hotel de São Paulo

A atriz Maidê Mahl, que estava desaparecida desde o dia 2 de setembro, foi encontrada com vida em um hotel de São Paulo, porém muito machucada

Nesta quinta-feira, 5, a atriz Maidê Mahl, de 31 anos foi encontrada com vida. A artista estava desaparecida desde segunda-feira, 2. A famosa estava em um hotel no bairro Vila Mariana, localizado em São Paulo.

A informação foi confirmada ao UOL pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de São Paulo. Inicialmente, a polícia informou que a atriz teria sido encontrada sem vida.

Porém, pouco tempo depois o departamento corrigiu a informação e afirmou que Maidê estava com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca. A chefe do DHPP, a delegada Ivalda Aleixo, declarou à imprensa que Maidê está sendo reanimada pelo Samu no local.

"Está viva. Muito lesionada e com respiração fraca, sendo reanimada. Está sendo levada para um hospital nesse momento", disse Ivalda para o G1.

Ainda segundo a polícia, Maidê deu entrada no hotel no dia 2 de setembro, data de seu desaparecimento. Ainda não se sabe se ela estava acompanhada no local e o que aconteceu com ela. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas.

Entenda o caso

O desaparecimento da atriz Maidê Mahl, de 31 anos, preocupou o universo dos famosos nesta semana. Vários artistas compartilharam o cartaz com a foto dela e os telefones de contato caso alguém tenha informações sobre a jovem, que sumiu na segunda-feira, 2. Agora, a Polícia Civil de São Paulo se pronunciou sobre o assunto.

Em uma nota oficial à imprensa, as autoridades informaram que estão em busca de informações sobre o paradeiro da jovem. “A autoridade policial realiza diligências visando localizar a vítima, bem como esclarecer os fatos”, informaram.

O caso está sob o comando da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A atriz é natural do Rio Grande do Sul. Ela já atuou em séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual viveu a personagem Giovanna.