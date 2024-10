Mãe de Isis Valverde faz relato sobre o fim da quimioterapia: 'Alívio profundo'

Mãe da atriz Isis Valverde, Rosalba Nable fez um forte desabafo sobre sua luta contra o câncer após concluir as sessões de quimioterapia

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable usou as redes sociais para dividir com os seguidores um relato bastante profundo a respeito de sua luta contra o câncer de mama. Na quinta-feira, 3, ela contou que realizou sua última sessão de quimioterapia.

Em um longo texto, Rosalba, que foi diagnosticada com a doença em junho deste ano, desabafou sobre a longa batalha que vem enfrentando nos últimos meses. Ela ainda contou como ocorreu o processo durante a primeira etapa do tratamento.

"'O fim da quimioterapia é quase como abrir as janelas e encher os pulmões de ar puro’. Acabou. Foi a última e espero que seja também a última de toda a minha vida. Foram 8. De 15 em 15 dias. Exames de sangue 2 dias antes da infusão para verificar se meu corpo estava apto para a medicação. E estava. Mesmo eu achando que não", iniciou a mãe de Isis Valverde na legenda.

"Nos dias seguintes da quimioterapia mais uma agulhada na barriga para ajudar nos efeitos colaterais (a agulha é a mesma da insulina e arde um pouco). Eu quero crer que valia a pena porque se com essa injeção os sintomas vinham, imagina sem ela. E olhem. Esqueçam isso de que a quimioterapia ‘vermelha’ é mais agressiva do que a 'branca'. Não foi a minha experiência. Eu ousaria dizer que a branca até usa de requintes de crueldade. Passei mal inclusive durante a infusão", continuou ela em outro trecho.

Em seguida, Rosalba Nable explicou que ainda sofrerá com o efeito colateral pelos próximos dias. "Boca seca, gengivas com aftas em toda a extensão, intestino completamente imprevisível, dermatite generalizada, estômago tb muito instável, dores de cabeça, náuseas, uma fadiga extrema por vezes e a fatal perda dos cabelos. Mas não precisei ser internada (chega a ser irônico)", escreveu.

Com o fim da quimioterapia, Rosalba poderá seguir para a próxima etapa do tratamento contra o câncer e iniciar as sessões de radioterapia. "Só existe em mim um alívio profundo por este ciclo ter acabado, pois minha fobia de hospitais não acabou, acho até que aumentou, pq ressignificou minha certeza sobre a tamanha dor que ali habita. E dessa vez, na minha pele. Agora, após 15 dias, vão se iniciar as radioterapias. Vou iniciar também o bloqueio hormonal por longos 10 anos. Vamos juntas, mas agora, de janelas abertas. Portanto, respire fundo", finalizou.

