Isis Valverde celebra vitória com a mãe, que luta contra o câncer: ‘Vencemos’

Isis Valverde emociona ao celebrar uma conquista ao lado de sua mãe, Rosalba Nable, que enfrenta a batalha contra o câncer de mama

Nesta segunda-feira, 28, Isis Valverde usou suas redes sociais para celebrar uma conquista ao lado de sua mãe, a pedagoga Rosalba Nable, que enfrenta uma batalha contra o câncer de mama. Embora a atriz não tenha confirmado se a mãe alcançou a cura da doença, emocionou os seguidores ao afirmar que elas “venceram” em uma homenagem.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Isis compartilhou uma selfie em que aparece posando no espelho ao lado de Rosalba. Na legenda, a atriz abriu o coração e celebrou uma vitória, sem se aprofundar nos detalhes: “Te amo, vencemos”, ela escreveu e acrescentou emojis de coração, um trevo da sorte e uma garrafa de champanhe.

Isis Valverde celebra vitória com a mãe, Rosalba Nable - Reprodução / Instagram

Para quem não acompanhou, Rosalba Nable está lutando contra o câncer de mama desde maio deste ano. Isis esteve ao lado da mãe durante todo o tratamento. Recentemente, a pedagoga compartilhou que havia concluído as sessões de quimioterapia e iniciaria um tratamento de três semanas de radioterapia.

“Após 6 meses de luta e resistência, iniciei o percurso para a radioterapia. Serão 15. Durante 3 semanas, de segunda a sexta, no mesmo horário”, Rosalba detalhou a nova etapa do tratamento e desabafou sobre a dura batalha contra a doença: “O caminho até aqui foi duro, dolorido e muitas vezes me senti destruída mentalmente”, disse.

“O diagnóstico de CA se parece com um labirinto onde existem muitas portas, todas misteriosas e tenebrosas. Ou você as abre ou permanece ali, naquele corredor estreito e sem volta. Pois é. Não existe outra escolha, racionalmente inteligente, a não ser seguir”, ela desabafou sobre a cirurgia e os sintomas após as sessões de quimioterapia.

Apesar de declarar que muitas vezes se encontra ‘sem forças para acreditar que seria possível’, a mãe da artista contou que tinha esperança em sua cura: “Estou solidamente tentando acreditar que sim, é possível uma vitória. Seguimos juntas”, afirmou em suas redes sociais. Agora, Rosalba e Isis celebram juntas essa importante vitória.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosalba Nable (@rosalbanable)

Isis Valverde exalta força da mãe em luta contra o câncer:

Recentemente, a atriz Isis Valverde usou as redes sociais para reforçar o grande apoio que tem dado à mãe, Rosalba Nable, desde que a pedagoga foi diagnosticada com câncer de mama. Em meio ao tratamento contra a doença, ela decidiu raspar o cabelo após os efeitos colaterais da quimioterapia e a artista exaltou a força da mãe.

