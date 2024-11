Mãe de Isis Valverde celebra última sessão de radioterapia no dia de seu aniversário

Vitória! No dia de seu aniversário, a mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable, comemorou o fim de suas sessões de radioterapia: "Brindemos"

Nesta terça-feira, 5, a comemoração é dupla para Rosalba Nable! Mãe de Isis Valverde, a pedagoga celebrou, no mesmo dia de seu aniversário, a última etapa do tratamento de câncer de mama, o qual ela enfrenta desde maio deste ano.

"Acabou. Hoje foi o término da radioterapia e a mulher estranha, calada, triste e amargurada (e que é, certamente, uma versão minha que me era totalmente desconhecida até então) decidiu me avisar que está se despedindo do meu corpo, ali na porta do hospital onde vivi um pesadelo", iniciou no Instagram.

"Mas antes, chata que é, fez um pequeno sermão sobre resiliência, gratidão e agradecimento. Mencionou que eu teria de comemorar essa data por duas boas e maravilhosas razões. Também enfatizou o fato de que fui forte, apesar de eu me sentir um trapinho (não acho que fui, porque não tive outra escolha a não ser seguir em frente), etc.", prosseguiu a mãe da atriz.

"Confesso que não ouvi quase nada do que ela disse. Mas pude sentir pela expressão do rosto dela que ela soube bem das minhas batalhas, do meu medo e do meu choro. Isso nós dividimos. Admito. De resto, não gosto muito dela".

"Mas enfim, o mais importante dessa nossa conversa, quase monóloga, é que ela me disse, em tom de despedida, que estava indo embora porque já tinha cumprido sua missão e que me deixava pra que eu voltasse para a minha vida e que eu agradecesse a nova vida que Deus estava me oferecendo de presente. Então, a ficha caiu e alguns segundos depois eu já não a via. Pude, então, sentir um sorriso no meu rosto, aquele sorriso familiar que sempre carreguei e que tinha ido embora. Me lembrei então das pessoas que me amam e que estão esperando por aquela que ama viver", confessou Rosalba.

Na sequência, ela citou o que espera para o futuro. "Agora é deixar o tempo se encarregar do resto e aguardar ansiosa minhas facetas felizes, barulhentas e saudáveis. E rezo para que a Sra. Tristeza nunca mais tome posse do que é meu. Hoje entendi que ela me pegou emprestado, mas a minha fé foi me tomando de volta."

A mãe de Isis Valverde ainda citou seu aniversário e ressaltou a importância das datas se coicidirem. "Finalmente estou de alta a partir de agora e, pasmem, sim, é o meu aniversário e o término dos piores ciclos na minha luta contra o câncer (prosseguirei com o bloqueio hormonal por 10 anos). Estas duas datas eram totalmente improváveis de coincidir. Seria um sinal dos deuses, então? Brindemos assim, duplamente, meu 5 de novembro", finalizou Rosalba Nable.

Isis Valverde celebra vitória com a mãe, que luta contra o câncer

Na segunda-feira, 28, Isis Valverde usou suas redes sociais para celebrar uma conquista ao lado de sua mãe, a pedagoga Rosalba Nable, que enfrenta uma batalha contra o câncer de mama. Embora a atriz não tenha confirmado se a mãe alcançou a cura da doença, emocionou os seguidores ao afirmar que elas “venceram” em uma homenagem.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Isis compartilhou uma selfie em que aparece posando no espelho ao lado de Rosalba. Na legenda, a atriz abriu o coração e celebrou uma vitória, sem se aprofundar nos detalhes: “Te amo, vencemos”, ela escreveu e acrescentou emojis de coração, um trevo da sorte e uma garrafa de champanhe. Veja o registro!

