Leandro Hassum faz relato impactante após 10 anos da cirurgia bariátrica

Leandro Hassum usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para recordar uma data muito importante. No dia 1º de novembro, completou 10 anos que ele realizou a cirurgia bariátrica e o humorista fez um relato impactante sobre sua nova fase.

"Gente, momento avô em pause para falar algo muito importante também. Na correria dessa minha fugida em casa esqueci de uma outa comemoração. Dia 1 de novembro, comemorei 10 anos dessa minha nova fase. 10 anos do dia que decidi tratar minha doença: Obesidade Mórbida. Fui de 150 kg para 87 kg", começou o texto.

Em seguida, Hassum falou sobre a luta que enfrenta após a cirurgia. "Nesses 10 anos sigo me tratando. Não é fácil. Para os que desconhecem o que é ser um bariátrico. A luta não para e nunca irá parar. No ano fatídico de 2020, quando vivemos a pandemia, a cabeça deu um nó. Acredito que não fui o único. E comecei mesmo seguindo minha rotina de exercícios a me descontrolar e isso acarretou num reganho de quase 20 kg. Tomei um susto quando em maio ao chegar de uma filmagem e me pesar. Óbvio que eu não fiquei nos 87 kg. Aliás, nem queria mesmo. Mas havia desde muito estacionado em 93kg que me deixava feliz. Porém, vi a balança marcar 113 kg os temidos 3 dígitos. Que tem a doença sabe o medo que dá", relatou.

O ator também falou sobre voltar a cuidar da sua alimentação após ganhar peso. "Desde junho voltei a me organizar, alimentação e principalmente parar com o vinho recreativo que é uma autossabotagem invisível. Quando você vê está bebendo muito. Hoje, 10 anos e 6 dias depois, já eliminei 17 kg, faltam 3kg para ficar do jeito que me faz feliz. Só quem convive com a doença vai saber e entender a dificuldade para eliminar os 17 kg. Vários são os fatores. O principal a idade. Operei com 41 e hoje tenho 51. Tudo muda. Mas me sinto mega orgulhoso de seguir na meta de me manter saudável e feliz", acrescentou.

Leandro Hassum ainda ressaltou que segue cuidando da saúde para aproveitar a vida ao lado da esposa, Karina, da filha, Pietra, e da netinha, Aurora, de 1 mês. Ele também agradeceu o apoio que recebeu de André Marques, que também passou pelo procedimento, para se cuidar. "Voltando a vida de avô preciso dizer: desde a gravidez da Pietra, com o nascimento da Aurora e o amor pela Karina, preciso ficar saudável por mim e para viver muitos anos essa alegria. Sou muito grato ao meu médico e meu amor e irmão André Marques que me acordaram e me fizeram ter duas datas de aniversário. É para os meus amigos daqui das redes que convivem ou estão tratando a doença da obesidade. Seguimos sempre lutando e sigo aqui torcendo por todos. Ninguém falou que seria fácil. Mas saúde não se pesa e saúde não se brinca. Beijos cheios de amor", finalizou.

