Leandro Hassum mostra técnica para fazer a neta dormir: 'Inventa'

Visitando a filha e a neta com a esposa, Leandro Hassum mostra como ele e a amada fizeram para a bebê pegar no sono e divertiu; veja o vídeo

O ator Leandro Hassum compartilhou mais um vídeo com sua neta, Aurora, de um mês. Visitando a bebê e a filha, Pietra Hassum, com a esposa, Karina Hassum, o humorista mostrou um momento que tentou fazer a pequena dormir.

Avós corujas, o famoso e a amada apareceram inventando uma música para embalar a garota no sono. Leandro e Karina então divertiram ao fazerem uma letra com coreografia no momento. Por fim, a criatividade deu certo e ele postou o momento.

"E o que uma vó não inventa quando mais nada está funcionando para fazer a neta dormir né @kakahassum vira até compositora. Hahahahaha E deu certo", escreveu o artista ao publicar o vídeo encantador.

Ainda nos últimos dias, Leandro Hassum publicou outro momento com a neta. Na ocasião, ele apareceu com a bebê em seu colo e celebrando a oportunidade de ser avô.

Em fevereiro deste ano, Pietra Hassum foi pedida em casamento pelo produtor musical Caio Hara durante uma viagem ao Japão. “O homem dos meus sonhos vai ser o meu marido”, disse ela ao mostrar a foto do amado ajoelhado em sua frente. Por sua vez, o pai dela comentou: “É gente, ela cresceu. E hoje foi um dia muito especial para mim e Karina Hassum. Da minha filha, sou até suspeito em falar. Mas do Caio Hara, tenho muito. Um homem com cara de menino, mas um gigante na arte do cavalheirismo”.

