Leandro Hassum faz pedido a Deus em seu retorno ao Brasil: 'Vai atender'

O ator Leandro Hassum está retornando ao Brasil e abriu o coração nas redes sociais ao relembrar de sua avó

Na tarde desta segunda-feira, 14, o ator Leandro Hassum (51) fez um desabafo nas redes sociais sobre seu retorno ao Brasil. Na publicação, o humorista abriu o coração ao relembrar da importância de sua avó e aproveitou para fazer um pedido a Deus enquanto estiver longe da família: "Vai atender".

Sem dar muitos detalhes, Leandro Hassum confessou que está retornando ao Brasil para preparar mais um projeto em sua carreira. Apesar de não revelar o motivo, o humorista deixou pistas que tem relação com humor. Enquanto aguardava o voo, ele aproveitou para compartilhar sobre sua relação com a avó, falecida quando o ator tinha apenas 24 anos.

"Estou no aeroporto embarcando para o Brasil e vou contar uma história rapidinho para vocês, quando eu tinha 24 anos de idade, quase fazendo 25, minha avó, a mulher que me criou, uma das mulheres mais incríveis que passaram pela minha vida, me deixou, aliás, nos deixou. E ela partiu praticamente nos meus braços. Não deu tempo de fazer muita coisa", revelou.

"Eu me lembro que na época fiquei muito chateado com Deus. Ela era uma mulher incrível. Depois, com o tempo que foi passando, eu fui entendendo que ela era tão especial, que Deus estava precisando de ajuda lá em cima e não tinha ninguém melhor que minha avó Aurora para ele chamar. Então, eu entendi", complementou.

Emocionado, Leandro Hassum pediu a Deus para cuidar de sua família enquanto ele estiver fora: "Agora, embarcando para o Brasil, estou deixando minha netinha Aurora, com 11 dias, minha mulher, filha e tudo que eu queria pedir a Deus agora é o seguinte: 'Eu te emprestei ela por tantos anos, empresta um pouquinho a minha avó para ficar olhando minha neta, mulher e minha filha, só isso'", desabafou.

Na legenda do vídeo, o humorista ainda reforçou: "Esse pedido eu tenho certeza que ELE vai atender. Minha vó Aurora olha e abençoe a sua xará e tataraneta", compartilhou Leandro Hassum em um relato nas redes sociais.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LEANDRO HASSUM NAS REDES SOCIAIS: