Jojo Todynho desabafa em meio a recuperação de novas cirurgias

A influenciadora Jojo Todynho abriu o coração ao mencionar os desafios pós-operatórios após realizar novos procedimentos: 'Tive uma crise'

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho fez um novo desabafo na quarta-feira, 19, a respeito de sua nova fase de vida. Recentemente, a famosa, que já perdeu cerca de 80 quilos, realizou três novas cirurgias plásticas para melhorar aspectos no corpo que ainda a incomodavam.

Agora, em meio a recuperação, Jojo contou que tem enfrentado diversas sensações, incluindo tristeza e falta de autoestima. Por meio das redes sociais, ela abriu o coração sobre o assunto e mencionou os desafios pós-operatórios.

"Ontem à noite foi um pouco complicadinho. Tive uma crise de choro, com estresse, com a cicatrização, com a baixa autoestima, com tudo. Triste, porque ontem também foi o dia de apresentação na faculdade, todo mundo foi e eu não estava presente. Ontem foi meio caótico", iniciou ela.

Em seguida, Jojo Todynho refletiu sobre seu processo de transformação. "Estou passando por um momento que só Deus sabe. Estou muito sensível. Acho que nunca estive tão sensível como estou agora. Mas, ao mesmo tempo, acho que estou vivendo a melhor fase da minha vida", declarou a cantora.

"Coloquei na minha cabeça que não preciso estar sempre de armadura, sempre pronta para resolver qualquer problema. Eu sou sensível! Quando você começa a se permitir ser cuidada e deixar que as pessoas resolvam as questões sem que você precise meter a mão pra resolver tudo... Porque nós somos fêmeas alfas, né? Queremos resolver, fazer tudo! Mas agora estou nessa fase de deixar as coisas acontecerem, de deixar que as pessoas façam. Deixar ser cuidada. E acho que isso está me assustando", acrescentou ela.

Ao final do desabafo, Jojo Todynho aproveitou para deixar uma mensagem de apoio: "Nós, mulheres, somos sensíveis, e estar nesse lugar de sensibilidade é normal. Quero incentivar vocês a se amarem, se cuidarem, se respeitarem cada vez mais e a viverem seus processos de cabeça erguida. Eu sou isso aqui", concluiu.

Jojo Todynho reflete sobre processo de emagrecimento

Recentemente, Jojo Todynho fez um breve desabafo com o público a respeito da nova fase de sua vida. Em recuperação após realizar novas cirurgias plásticas, ela abriu o coração ao falar sobre o processo de mudança, que iniciou em agosto de 2023, quando fez a cirurgia bariátrica.

Após o primeiro procedimento cirúrgico, ela seguiu cuidando do físico com dieta e exercícios físicos. A vontade de mudar, no entanto, já foi interrompida anteriormente. De acordo com Jojo Todynho, ela já chegou a parar com os treinos devido a autoestima abalada; confira detalhes!

