Jojo Todynho faz cirurgias após perder 80 kg: 'Parece que tirei um tubarão'

Após eliminar 80 kg com cirurgia bariátrica e mudança de hábitos, Jojo Todynho passa por três cirurgias plásticas; confira

A cantora Jojo Todynho passou por novas cirurgias plásticas . A informação foi dada com exclusividade pelo médico responsável pelos três procedimentos ao portal Leo Dias. Segundo o responsável, a famosa foi operada nesta sexta-feira, 14.

Depois de ter perdido cerca de 80 kg com cirurgia bariátrica, cirurgia nas mamas, dieta e exercícios físicos, a futura advogada se internou para arrumar algumas questões que a incomodava em seu corpo.

Conforme explicado pelo doutor Luiz Lima, os procedimentos foram feitos para retirar excesso de pele. Lifting nas pernas, definição no abdômen com lipoaspiração e reparação na cicatriz das mamas foram as cirurgias realizadas .

Neste sábado, 15, a ex-A Fazenda postou uma foto deitada na cama de casa e deixou as pernas com cinta pós-operatória aparecerem. "Tô bem, minhas pernas tão um sonho, já me emocionei a beça, depois vou postar um vídeo pra vocês, minha perna tá linda, parece que eu tirei um tubarão das pernas, tudo é um processo, tem que viver o processo da forma que tem que ser, as pessoas ficavam tão incomodadas com a minha perna à toa, tem que esperar uma coisa cicatrizar pra fazer outra", declarou.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho fez uma grande festa para comemorar seus 28 anos. Com decoração e vestido rosa, a artista celebrou seu aniversário e até recebeu a ex-primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro, no evento.

Jojo Todynho é surpreendida com pedido de namoro de policial

O aniversário da cantora Jojo Todynho foi nesta terça-feira, 11, e ela celebrou a chegada de seus 28 anos de uma forma especial. Além de comemorar a data, a artista foi surpreendida com um pedido de namoro, que foi acompanhado de um buquê de rosas e café da manhã na cama.

Ao compartilhar a novidade nas redes sociais, a artista mostrou que ganhou um buquê de flores vermelhas. Ela revelou ainda que o mimo não foi o único presente: o buquê veio acompanhado de um café da manhã especial e uma cesta personalizada com os nomes dela e de seu novo namorado, Thiago. Veja mais aqui!