Jojo Todynho reflete sobre processo de emagrecimento: 'Doloroso'

Após realizar novas cirurgias, Jojo Todynho revelou que deixou de praticar exercícios físicos recentemente devido a falta de autoestima

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 17, para fazer um breve desabafo com o público a respeito da nova fase de sua vida. Após perder cerca de 80 quilos, a famosa realizou três novas cirurgias plásticas para melhorar aspectos no corpo que ainda a incomodavam.

Agora, em recuperação, Jojo abriu o coração ao falar sobre o processo de mudança, que iniciou em agosto de 2023, quando fez a cirurgia bariátrica. Após o primeiro procedimento cirúrgico, ela seguiu cuidando do físico com dieta e exercícios físicos.

A vontade de mudar, no entanto, já foi interrompida anteriormente. De acordo com Jojo Todynho, ela já chegou a parar com os treinos devido a autoestima abalada. "Sempre vou bater nessa tecla: O dinheiro ajuda muito a mudar de vida, mas você tem que querer buscar essa transformação", iniciou.

"Não é fácil, é doloroso, mexe com a sua autoestima, com quem você é quando está em processo de emagrecimento. Você se coloca em dúvida o tempo todo porque fica se questionando se vai conseguir, se é capaz. Não diminua o processo do outro", refletiu a influenciadora.

Em seguida, Jojo Todynho, que realizou recentemente lifting nas pernas, definição no abdômen com lipoaspiração e reparação na cicatriz das mamas, explicou que deixou de se exercitar no fim do ano passado por não conseguir ver resultados.

"Estava com autoestima baixa por causa da perna. Eu malho muito, e sentia os músculos. Mas, por conta das camadas de gordura, não dava para mostrar o resultado. Estou desde dezembro sem treinar porque não via resultado na minha perna. Vocês não têm noção", declarou a famosa, lamentando a onda de críticas em relação ao seu corpo.

Jojo Todynho recebe cuidados do namorado após novas cirurgias

A cantora Jojo Todynho está se recuperando após passar portrês novas cirurgias plásticas. No último sábado, 15, a famosa, que já estava em casa, revelou que o namorado, o policial Thiago Gonçalves, está cuidando dela.

Deitada na cama, a futura advogada gravou o amado chegando com uma bandeja para servir seu jantar. O novo eleito da ex-A Fazenda apareceu sorrindo enquanto tomava conta da companheira, que surgiu usando cintas pós-operatórias; confira mais detalhes!

