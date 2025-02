Jakelyne Oliveira recebe alta após susto com a saúde: 'Seguiremos a investigação'

Jakelyne Oliveira recebeu alta nesta quinta-feira, 20, após ser levada ao hospital às pressas devido a uma grave crise de enxaqueca com aura

A modelo Jakelyne Oliveira compartilhou com os fãs que recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 20, após ser levada ao hospital às pressas devido a uma grave crise de enxaqueca com aura. Por meio das redes sociais, ela atualizou os internautas sobre seu estado de saúde.

"Já estou em casa, graças ao bom Deus. Sigo com o tratamento para a dor em casa e, fora isso, preciso fazer mais um exame, que é neurológico. A médica me explicou que é para mostrar se conseguimos descobrir o que aconteceu para eu perder uma parte da visão e, principalmente, para eu ter essa complicação na minha fala. Então, preciso fazer o quanto antes", iniciou ela.

Que complementou: "Após o exame, preciso voltar nela para que ela veja o resultado e diga se serei liberada do remédio que estou tomando ou não. Mas estou muito bem. Com a cabeça um pouco pesada, às vezes dá uma latejada, mas acho que é um resquício do que tive. Acaba que saímos do hospital sem a resolução desse problema. A gente ainda não sabe ao certo o que aconteceu, mas seguiremos a investigação".

Mais cedo, ainda no hospital, ela contou como estava se sentindo. "Hoje eu estou bem melhor. Ontem minha cabeça estava muito pesada, parecia que tinha uma melancia, não conseguia movimentar direito. Qualquer movimento, minha cabeça voltava a doer. Confesso que minha cabeça ainda está doendo, essa veia da lateral [da cabeça] está pulsando, mas é como o médico falou: tive uma crise muito forte, cheguei a perder os sentidos por causa da dor, e é normal, infelizmente, ela se perdurar por um tempo maior", relatou.

O que é enxaqueca com aura?

Em entrevista a CARAS Digital, a neurologista, Lana Fraga, do Headache Center Brasil, falou sobre o diagnóstico. "A enxaqueca é uma doença do cérebro que é hiperexcitado, e essa hiperexcitabilidade dos neurônios leva a vários sintomas: o mais conhecido é claro a dor de cabeça forte, com enjoo, sensibilidade a luz, a sons e até a cheiros. 30% das pessoas com Enxaqueca vão apresentar aura em algumas crises, e essa aura acontece frequentemente antes da dor, 20 a 30 min antes, podendo acontecer também durante a dor", detalhou. Leia a entrevista completa.

