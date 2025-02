Jakelyne Oliveira cita descoberta de cisto no crânio após exame: 'Sem alarme'

A modelo Jakelyne Oliveira atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após deixar a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)

A modelo Jakelyne Oliveira deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em São Paulo, nesta quinta-feira, 20, após ser levada ao hospital às pressas devido a uma grave crise de enxaqueca com aura. Por meio das redes sociais, ela atualizou os fãs sobre seu estado de saúde.

No relato, a noiva cantor Mariano, da dupla com Munhoz, contou que foi submetida a uma bateria de exames e, após realizar uma ressonância magnética, foi constatado um cisto de água no crânio. Felizmente, o fato não inspira grandes preocupações, de acordo os médicos.

“Mas, pelo o que o médico falou, é algo relativamente comum, grande maioria das pessoas têm, Ricardo tinha também. Sem alarme, fazer acompanhamento uma vez no ano para saber se está tudo bem. Eu não ia nem falar isso para vocês. Tá tudo certo”, detalhou.

Ainda durante o desabafo, ela contou que se sente melhor. "Hoje eu estou bem melhor. Ontem minha cabeça estava muito pesada, parecia que tinha uma melancia, não conseguia movimentar direito. Qualquer movimento, minha cabeça voltava a doer. Confesso que minha cabeça ainda está doendo, essa veia da lateral [da cabeça] está pulsando, mas é como o médico falou: tive uma crise muito forte, cheguei a perder os sentidos por causa da dor, e é normal, infelizmente, ela se perdurar por um tempo maior", relatou.

O que é enxaqueca com aura?

Em entrevista a CARAS Digital, a neurologista, Lana Fraga, do Headache Center Brasil, falou sobre o diagnóstico. "A enxaqueca é uma doença do cérebro que é hiperexcitado, e essa hiperexcitabilidade dos neurônios leva a vários sintomas: o mais conhecido é claro a dor de cabeça forte, com enjoo, sensibilidade a luz, a sons e até a cheiros. 30% das pessoas com Enxaqueca vão apresentar aura em algumas crises, e essa aura acontece frequentemente antes da dor, 20 a 30 min antes, podendo acontecer também durante a dor", detalhou. Leia a entrevista completa.

Leia também: Jakelyne recebe cuidados do noivo, Mariano, na UTI: "Muito bem cuidada"