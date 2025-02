Mariano expõe susto com Jakelyne Oliveira após ida às pressas ao hospital: 'Desesperador'

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz, usou as redes sociais para falar sobre o susto que passou com a saúde da noiva, a modelo Jakelyne Oliveira

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz, usou as redes sociais para falar sobre o susto que passou com a saúde da noiva, a modelo Jakelyne Oliveira. Nesta terça-feira, 18, ele contou que havia acabado de chegar de viagem quando precisou levar a companheira às pressas para um hospital em São Paulo, após encontrá-la no chão do banheiro com forte dor de cabeça.

"Vou dar uma resumida no que aconteceu. Estava voltando de Campo Grande e, quando pousei em São Paulo, ela me mandou uma mensagem pedindo para passar na farmácia porque estava com muita dor de cabeça. Ela estava fazendo uma reunião por vídeo e sentiu a vista embaçada, muita dor de cabeça. Quando cheguei, ela estava deitada no chão do banheiro, não tinha forças para levantar, ela foi vomitar e não tinha forças para levantar. Queria sair correndo com ela para o hospital, mas ela falou que ia deitar um pouco e ia melhorar", relatou.

E complementou: "Liguei para o médico que cuida da nossa família e ele falou para correr para o hospital porque essa dor súbita e aguda pode ser perigosa. Coloquei ela no carro e a dor foi aumentando no caminho, ela ficou bem debilitada. Na triagem, ela começou a perder a consciência, fala, a sustentação dos membros, foi desesperador, desesperador. Os médicos foram muito profissionais e atenderam com rapidez."

Diagnóstico

Após passar por exames, Jakelyne Oliveira relatou o que causou os sintomas. "Foi uma crise de enxaqueca muito forte com aura. O córtex dá um sinal de que a enxaqueca vai vir. A minha foi essa questão da visão, comecei a perder uma parte da visão, ficou tudo embaçadinho. Como nunca tive isso e não preveni, deu essa crise muito forte de enxaqueca que parecia um AVC. Eu não conseguia falar e pensar. Não tinha força nos braços e nem nas pernas. Agora estamos esperando a neurologista falar os próximos passar e como evitar", detalhou.

