Isabel Veloso relata efeito colateral após medicação no hospital: 'Muito estranho'

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para compartilhar um relato sobre sua saúde. Ela, que recentemente foi submetida a uma cirurgia para a retirada da vesícula e, logo em seguida, foi diagnosticada com pancreatite e hepatite, contou que teve efeitos colaterais após tomar medicação no hospital.

"Eu já estou em casa. Depois conto para vocês o que aconteceu, mas basicamente tomei muita morfina e fiquei dopada. E sei lá... Me deu um treco de tanta coisa que usei, mas não estava muito bem. Comecei não a alucinar... Para ser bem sincera com vocês, anteontem... Eu só lembro de ontem quando comecei a ficar ruim e tive que ir para o hospital. Mas quando estava no hospital, no caminho para o hospital, ou no caminho para casa... Não lembro de nada, só lembro de hoje de manhã que simplesmente acordei", iniciou ela.

Memória

Isabel contou também que sua memória foi afetada. "Do que eu lembro, eu estava dopada, eu me sentia dopada, mas eu estava consciente de tudo o que estava acontecendo, mas eu estava muito dopada. E a memória apagava e eu não lembrava o que eu tinha falado, essas coisas assim. E eu estava com muito medo. O Lucas falou que eu gritava, mas eu não lembro disso", detalhou.

Em seguida, ela confessou ter estranhado o que sentiu. "Muito estranho... Nunca tive essa sensação. E olha que já usei morfina e outros medicamentos mais fortes mais vezes. Mas não sei, gente... E outra coisa: senti esse lado esquerdo [do rosto] todo formigando e queimando. E meu coração muito acelerado. Foi excesso de morfina, excesso de medicação no corpo, agora estou bem. Não estou nem mais com dor, graças a Deus. Que continue assim. Não precisei tomar mais nada para dor. Mas foi isso, gente", finalizou.

