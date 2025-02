Isabel Veloso revela novo diagnóstico após ser internada com fortes dores

Internada novamente, a influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais para revelar que recebeu um novo diagnóstico da equipe médica

Internada novamente, a influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para revelar que recebeu um novo diagnóstico da equipe médica. Na última semana, a jovem, que luta contra um Linfoma de Hodgkin, fez uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula.

A esposa de Lucas Borbas, que já estava de alta, retornou ao hospital após sentir fortes dores. "Batendo ponto de novo. Estou sentindo o dobro de dor das pedras", disse ela, que em seguida deu detalhes de seu diagnóstico: "Pancreatite aguda e fígado inflamado. Para ajudar, agora meu apêndice começou a doer e incomodar", desabafou.

Lucas Borbas também deu detalhes do diagnóstico. "Pessoal, saiu alguns exames. Deu pancreatite e hepatite. São inflamações no pâncreas e no fígado. E, para piorar, tá sentindo muita dor no apêndice. Se confirmar, ela vai para cirurgia ainda hoje. Para tirar o apêndice", explicou.

Isabel Veloso revela novo diagnóstico - Reprodução/Instagram

Marido de Isabel Veloso desabafa

Ainda nesta segunda, o marido dela deu detalhes do que aconteceu. "Vim avisar vocês que a Bel foi de volta para o hospital, com bastante dor. Já não sei mais o que fazer. Aqui na nossa cidade não tem muito recurso", disse ele.

O companheiro da influenciadora também citou a possibilidade de se mudarem para outro local. "Ajuda bastante, ela vai lá e toma medicamentos, mas não tem recursos. É complicado, eu sinto por ela, porque é uma dor muito forte. Ela fez cirurgia agora, tirou a vesícula e, dois meses atrás, fez a cesárea", disse ele, lamentando a situação da esposa.

Na última sexta-feira, Isabel Veloso contou que a cirurgia foi feita por meio de pequenos cortes em sua barriga e os médicos removeram sua vesícula, que estava com pedras que causavam dor. Inclusive, a influencer mostrou uma foto das pedrinhas que foram removidas de seu corpo. Leia mais!

