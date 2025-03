Médica explica como evitar condição dolorosa de Luciana Gimenez: 'Importante'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire aponta atitudes que ajudam a evitar a hérnia cervical que atingiu Luciana Gimenez

Em meados de março, Luciana Gimenez (55) passou por uma cirurgia de emergência para tratar de uma hérnia de disco cervical. A condição, que causa uma dor intensa, pode ser evitada com algumas atitudes importantes no dia a dia.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explica que o quadro de Luciana Gimenez pode ser evitado corrigindo a postura . As atitudes são importantes em todos os momentos do dia, desde a hora do sono, até o momento de trabalhar.

"[Pode-se evitar o quadro] tendo uma boa postura. Dormir com travesseiro de uma altura compatível no intervalo do tamanho do ombro e o pescoço, Não adormecer apoiado no braço do sofá, assistindo televisão, todo torto, por exemplo."

Leia também: Médica lista causas da condição que atingiu Luciana Gimenez: 'Dor muito intensa'

"O carro estar em uma boa postura, o banco, que não faça com que o pescoço fique muito fletido. Também, quando digitar nos computadores a altura da tela ser nível dos olhos, para que não fique com o pescoço fletido, uma cadeira ergonômica de bom apoio, que tenha apoio de braços e os membros superiores e ombros fiquem bem acomodados, além do apoio dos pés", completa.

A médica também ressalta um alerta sobre o uso excessivo dos celulares. Ela explica que, quanto mais tempo se fica no celular com o pescoço fletido, é como se o paciente estivesse segurando um peso em libras para a coluna cervical, como aponta a imagem abaixo:

Foto: Arquivo Pessoal

"É importante não ficar muito tempo no celular. Isso é causa de dor cervical e, muitas vezes, até favorece se a pessoa já tem pré-disposição de hérnia de disco e estenose cervical ter uma piora do quadro. Dá aproximadamente 30 kg, é como se estivesse carregando 30 kg no pescoço."

Leia mais em: Luciana Gimenez expõe sofrimento após internação depois do Carnaval: 'Doendo bastante'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCIANA GIMENEZ EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: