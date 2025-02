Isabel Veloso tem quadro de saúde atualizado após nova cirurgia

Após diagnóstico, Isabel Veloso precisou realizar uma cirurgia nesta sexta-feira, 21; marido da influencer contou como foi a operação

A influenciadora digital Isabel Veloso passou por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira, 21, para retirada de pedras na vesícula. Agora, Lucas Borbas, marido da jovem, retornou às redes sociais para atualizar o público a respeito do procedimento.

De acordo com o companheiro de Isabel, apesar da demora, a cirurgia foi um sucesso e a mãe do pequeno Arthur, de quase 2 meses de vida, já está se recuperando. "A Bel sempre dá surpresas em salas de cirurgias. Ela é diferenciada, uma pessoa iluminada. Deu tudo certo, graças a Deus. Vamos esperar ela acordar e ver o que falará para vocês", iniciou.

Em seguida, Lucas Borbas ressaltou o quanto o casal tem sentido falta do filho, que ficou sob os cuidados dos avós maternos. "Estamos com muita saudade do neném, não conseguimos ficar longe, faz falta. Queremos ir logo para casa cuidar dele. Claro que a Bel terá suas limitações agora, mas vou fazer minha parte como sempre faço", disse ele.

"Agora queria agradecer ao doutor, que sempre cuidou da minha esposa antes mesmo de eu conhecê-la. Toda gratidão do mundo para você, doutor, e todas as pessoas que o acompanharam na sala de cirurgia. O senhor já é da família de tanto que ajuda a gente", completou o marido de Isabel Veloso.

Horas antes de entrar no centro cirúrgico, a influenciadora digital compartilhou em suas redes sociais uma foto com o filho nos braços e deixou um recado emocionante ao pequeno: "Se algo acontecer, te amo". Vale lembrar que a jovem, que luta contra um câncer, foi internada três vezes esta semana devido às fortes dores no abdômen.

Cirurgia de Isabel Veloso foi um sucesso

Isabel Veloso emociona com declaração ao marido e ao filho

Na quinta-feira, 20, Isabel Veloso usou as redes sociais para dedicar uma mensagem emocionante ao marido, Lucas Borbas, e ao filho, Arthur, de quase dois meses. Na publicação, a influenciadora ressaltou o quanto eles dão força para ela seguir com o tratamento de câncer.

A mamãe coruja escolheu uma foto em que ela e Lucas seguram Arthur no colo. "'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude.' - Salmos 127:3-4", iniciou Isabel, que luta contra o Linfoma de Hodgkin; confira mais detalhes!

