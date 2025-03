Médica faz alerta sobre gravidez de esposa de Daniel Alves: 'Abortos de repetição'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Janifer Trizi explica mais detalhes do anúncio de gravidez feito por Joana Sanz, esposa de Daniel Alves

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (31) para confirmar que está grávida. A confirmação veio poucos dias após a Justiça da Espanha absolver o ex-jogador brasileiro da condenação por estupro. Após ser submetida a duas fertilizações in vitro (FIV) e sofrer três perdas gestacionais, a modelo comemorou o momento. Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Dra. Janifer Trizi faz um alerta sobre a gestação.

"Aos 32 anos, os riscos são mínimos, as perdas gestacionais podem estar muito mais ligadas a alterações genéticas, sendo as principais, as trombofilias. As trombofilias, ou seja, a inflamação dos vasos sanguíneos, sendo as mais comuns por alteração no fator V de Leiden, que levam a quadros de trombose grave também", explicou.

"Outra muito comum, são as que evoluem na vigência da gestação, levando a abortos de repetição, pré-eclampsia, a pressão alta na gestação e até eclampsia, quadro mais grave que põe em risco a vida de mãe e bebê", acrescentou.

Em seu perfil do Instagram, Joana Sanz esclareceu que foi diagnosticada com endometriose, o que também reduz as chances de engravidar naturalmente. Para a CARAS Brasil, a médica explica mais detalhes dos motivos dessa condição.

"Outro motivo de aborto de repetição, por quadro de endometriose uterina, chamada de Adenomiose, pois a invasão do endométrio - camada mais interna do útero que descama qdo não engravidamos e vira menstruação, no miometrio- musculatura do útero propriamente dita, causa uma inflamação e não permite a NIDAÇÃO, implantação do embrião no útero", esclareceu.

"A endometriose, além de ser uma doença inflamatória, hoje já é classificada como autoimune, portanto, é necessária dieta anti-inflamatória sem leite e derivados, sem açúcar em excesso, sem farináceos em excesso; exercício físico que é anti-inflamatório; uso de fitoterápicos como Resveratrol, picnogenol, miodesin, vitamina D, omega 3, e outros, além da reposição de progesterona, temos tido muito sucesso no controle dos casos de endometriose", finalizou.

