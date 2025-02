A influenciadora Isabel Veloso, que luta contra um Linfoma de Hodgkin, publica foto de passeio com o filho Arthur, de quase dois meses

Na manhã desta quarta-feira, 26, a influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, publicou uma nova foto de seu filho, Arthur, de quase dois meses, por meio do feed de seu perfil no Instagram . No registro, o pequeno aparece dormindo no carrinho de bebê durante um passeio no parque com a mãe . A imagem é compartilhada dias após a jovem ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ser levada ao hospital devido a um quadro de inflamação no pâncreas.

“Memórias que para ele vão passar, mas que em mim ficarão para sempre”, escreveu ela, que luta contra um câncer do tipo Linfoma de Hodgkin desde 2021, na legenda da publicação.

Isabel Veloso publica foto de Arthur durante passeio no parque - Foto: Reprodução/Instagram

Na última semana Isabel descobriu uma pedra na vesícula e precisou passar por uma nova cirurgia. Apesar dos procedimentos, a jovem relatou que sentiu “o dobro da dor” e precisou receber doses de morfina enquanto esteve internada no hospital no último fim de semana.

Nesta segunda-feira, 24, no entanto, Isabel voltou a sentir fortes dores e precisou ser atendida pelo Samu e levada ao hospital. Nas redes sociais, a jovem relatou que se sentiu mal e foi diagnosticada com “pancreatite aguda e fígado inflamado”.

“Para ajudar, agora meu apêndice começou a doer e incomodar”, disse.

Marido relata que Isabel está "tendo alucinações"

Nesta terça-feira, 25, Lucas Borbas trouxe novas atualizações sobre o estado de saúde da esposa, Isabel Veloso.

Lucas revelou à Quem que Isabel Veloso foi ao CEONC (Centro de Oncologia de Cascavel) para realizar a cirurgia da vesícula e também a colocação de um portocath – um procedimento cirúrgico simples que implanta um reservatório e um cateter no corpo do paciente para facilitar o tratamento do câncer. Confira!

Leia também: Marido de Isabel Veloso lamenta ataques contra influencer: 'Não é egoísmo'