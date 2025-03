Internada, mãe de Gugu Liberato apresenta 'recuperação satisfatória'

Mãe do apresentador Gugu Liberato, Maria do Céu teve seu quadro de saúde atualizado nesta segunda-feira, 17; saiba como ela está

O quadro de saúde de Maria do Céu, de 95 anos, mãe do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), foi atualizado nesta segunda-feira, 17. Internada em um hospital de São Paulo desde a última semana, ela trata uma infecção pulmonar.

Ao site 'Quem', a assessoria da família Liberato informou que dona Maria está bem e, em breve, deve seguir para casa. "A recuperação está muito satisfatória. Ainda esta semana ela deve ter alta", declarou.

No último sábado, 15, a equipe relatou melhora da mãe de Gugu. Além disso, a assessoria ainda reforçou que a matriarca está em companhia da filha, Aparecida Liberato, no hospital.

"Ela melhorou bastante e está se recuperando. Aparecida [filha] está com ela. Temos muita confiança de que essa infecção vai ser encerrada", informaram ao portal LeoDias.

Vale lembrar que, inicialmente, dona Maria do Céu foi levada às pressas ao hospital com suspeita de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O diagnóstico foi descartado após os médicos descobrirem que se tratava de uma infecção pulmonar.

A mãe de Gugu Liberato vive na Grande São Paulo sob os cuidados da filha desde a morte do apresentador. Além do artista e de Aparecida, Maria do Céu também é mãe de Amândio Liberato.

Mãe de Gugu revelou doença do filho antes da morte dele

Recentemente, a mãe do apresentador Gugu Liberato, Dona Maria do Céu, comoveu ao revelar que seu filho tinha uma doença grave. Em depoimento no documentário Gugu, Toninho e Augusto, do +SBT, ela contou que o comunicador foi diagnosticado com aneurisma cerebral antes de sua morte.

"Ele tinha um aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico e ele disse que é aneurisma. Não pode bater, pois se bater estoura", disse ela. Porém, ela não deu mais detalhes sobre o caso.

