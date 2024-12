Filha de Gugu celebra conquista nos EUA após nove anos: 'Oportunidade'

Morando há nove anos nos EUA, filha de Gugu Liberato, Marina Liberato, comemora conquista de documento importante no país

A filha de Gugu Liberato, Marina Liberato, de 20 anos compartilhou uma conquista que teve nos EUA após nove anos morando no país. Nesta segunda-feira, 16, a jovem postou em sua rede social que conseguiu se tornar uma cidadã norte americana.

A irmã gêmea dela, Sofia Liberato, já havia celebrado a chegada de sua documentação em setembro. Agora, foi a vez de Marina comemorar o "título" com fotos exibindo o certificado garantindo que é uma cidadã do país.

"Após nove anos morando nos Estados Unidos, hoje me torno oficialmente cidadã americana! Sou imensamente grata a Deus por essa oportunidade de viver neste país e por alcançar essa conquista tão especial. Os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos. Ele age no tempo certo, e Sua vontade é boa, perfeita e agradável! Eternamente grata a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda fará na minha vida", contou ela.

Aind nos últimos dias, em uma entrevista para o Fantástico, a mãe das gêmeas e de João Augusto Liberato falou sobre o fim da batalha judicial envolvendo a herança do apresentador - estimada em R$ 1 bilhão e 400 milhões. O primogênito explicou como promoveu o acordo entre a família.

Filhas gêmeas de Gugu comemoram aniversário de 20 anos

As filhas gêmeas de Gugu Liberato com Rose Miriam, Marina Liberato e Sofia Liberato, celebraram seu aniversário de 20 anos. Na rede social, elas compartilharam fotos da comemoração que fizeram nos últimos dias.

Morando nos EUA, as jovens montaram uma festinha com tema neon. A decoração foi feita com paineis em preto e detalhes de cores vibrantes. Cheia de estilo, a dupla apareceu sorridente no cenário montado para soprarem as velinhas e posaram ao lado da mãe. Veja as fotos do aniversário aqui.

