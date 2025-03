Mãe de Gugu Liberato, Maria do Céu é internada às pressas, diz colunista

Mãe do apresentador Gugu Liberato, Dona Maria do Céu foi internada em um hospital de São Paulo nesta quinta-feira, 13

Mãe do apresentador Gugu Liberato, Dona Maria do Céu, de 95 anos de idade, foi internada às pressas em São Paulo na quinta-feira, 13. De acordo com o colunista Leo Dias, ela foi hospitalizada na unidade de Alphaville do Hospital Albert Einstein.

Inicialmente, a suspeita era de que teria sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral), mas os médicos fizeram o diagnóstico de uma infecção pulmonar. Ela está no hospital com a companhia de sua filha Aparecida, sendo medicada e passando por novos exames.

Dona Maria do Céu vive na Grande São Paulo sob os cuidados da filha Aparecida desde a morte do filho. Os netos dela, filhos de Gugu, moram nos Estados Unidos.

Mãe de Gugu já revelou uma doença do filho antes da morte dele

Mãe do apresentador Gugu Liberato, a Dona Maria do Céu comoveu ao revelar que seu filho tinha uma doença grave. Em depoimento no documentário Gugu, Toninho e Augusto, do +SBT, ela contou que o comunicador foi diagnosticado com aneurisma cerebral antes de sua morte. “Ele tinha um aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico e ele disse que é aneurisma. Não pode bater, pois se bater estoura”, disse ela. Porém, ela não deu mais detalhes sobre o caso.

Em entrevista no documentário Gugu – Simples Assim, do Playplus, Dona Maria do Céu contou que sentiu que o filho se despediu dela antes de sua última viagem, que foi quando ele voltou aos Estados Unidos para encontrar os filhos e sofreu um acidente doméstico.

“Aquele dia [da viagem] ele ficou mais de três horas no meu quarto conversando comigo. E ele não costumava ficar assim tanto tempo... Daí ele me beijou e, quando foi abrir a porta para sair, eu o chamei e dei um beijo nele”, disse ela, e completou: “Parece que eu estava adivinhando e ele também. Era uma coisa, assim, que ele estava falando: ‘Eu não vou voltar’”.

