Gravidez depois dos 40 anos aumenta a chance de ter estrias? Especialista explica

Mito ou verdade?! Se você está grávida com mais de 40 anos assim como a apresentadora Sabrina Sato, saiba o que precisa ser feito para evitar as estrias

Há poucos dias, a apresentadora Sabrina Sato encantou a todos ao confirmar que está grávida aos 43 anos de idade. Ela espera seu segundo filho, sendo que será o primeiro bebê com seu atual noivo, o ator Nicolas Prattes. Com esta notícia, a gestação depois dos 40 anos virou assunto na internet e uma dúvida surgiu: será que gravidez após os 40 anos aumenta a chance de ter estrias?

Para responder, a CARAS conversou com a esteticista e especialista em estrias e cicatrizes Thassia Piezzaroli. Ela contou que a chance de ter estrias é igual em qualquer idade da mulher que está grávida. Portanto, a chance de aumentar a probabilidade após os 40 anos é um mito . "A gravidez após os 40 anos não necessariamente aumenta a chance de desenvolver estrias. Na verdade, as mulheres mais jovens tendem a apresentar uma maior propensão ao surgimento de estrias, pois o corpo, embora recupere-se mais rápido, tem uma predisposição maior a essas marcas. Mães a partir dos 30 anos geralmente têm uma incidência menor de estrias em comparação às que engravidam antes dessa idade. No entanto, o risco ainda existe. Para minimizar a possibilidade, é recomendado adotar cuidados específicos com hidratação, tanto com produtos tópicos quanto por via oral, além de tratamentos preventivos que ajudam a reduzir esse risco", disse ela.

Cuidados para evitar estrias na gravidez

A mulher grávida precisa incluir alguns cuidados em sua rotina para prevenir o aparecimento de estrias no corpo, principalmente na barriga, mamas e quadris. As marcas das estrias são comuns e acontecem por causa da expansão da pele ao longo da gravidez para acomodar o bebê no ventre da mãe. Hoje em dia, a principal dica é a hidratação diária. "Aplicar cremes e óleos ricos em vitaminas e nutrientes contribuem para manter a pele nutrida. Produtos com amêndoas e rosa mosqueta podem ajudar, além de alimentos ricos em vitamina C, são grandes aliados para a produção de colágeno", contou Piezzaroli.

No entanto, antes de aplicar qualquer hidratante, converse com seu médico. Isso porque alguns produtos podem ter substâncias que não são recomendadas para gestantes. "Alguns produtos podem ser prejudiciais durante a gravidez, por isso é fundamental seguir orientações médicas antes de iniciar qualquer tratamento ou utilizar cosméticos que possam afetar a saúde da mãe e do bebê", informou a especialista.

Alimentação também é uma aliada

A especialista também revelou que a alimentação das mulheres grávidas pode ser uma aliada para evitar o aparecimento das estrias. "Uma alimentação balanceada contribui para a prevenção de estrias. Alimentos ricos em vitamina C e E, além de ômega 3, são grandes aliados na prevenção de estrias após os 40 anos. Esses nutrientes ajudam a melhorar a elasticidade e a hidratação da pele, contribuindo para a produção de colágeno. Alimentos como abacate, sementes de chia, peixes e frutas cítricas são excelentes opções para incluir na dieta. Vale lembrar que manter uma boa hidratação é fundamental para garantir uma pele mais saudável e menos suscetível ao aparecimento de estrias", afirmou.

Outro alerta: o melasma

Além dos cuidados para evitar estrias, as grávidas depois dos 40 anos também devem prestar atenção no aparecimento do melasma. "Outro cuidado importante para grávidas acima dos 40 anos é com o surgimento de manchas, que podem ocorrer devido à maior sensibilidade da pele às alterações hormonais. O famoso melasma é um exemplo comum. Para prevenir, é essencial usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, além de manter a pele sempre hidratada e evitar a exposição solar prolongada. Mas vale lembrar que é fundamental consultar um especialista para indicar o melhor método para controlar a pigmentação", finalizou Thassia Piezzaroli.

