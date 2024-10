Mãe de Nicolas Prattes defende o filho e Sabrina Sato

Após o anúncio de que Nicolas Prattes e Sabrina Sato vão ter um filho, a mãe dele rebateu críticas sobre detalhe envolvendo o casal

Mãe do ator Nicolas Prattes, a atriz Giselle De Prattes usou as redes sociais para defender o filho e a nora, a apresentadora Sabrina Sato. Ela se manifestou ao ver a repercussão de críticas para o casal, já que eles possuem uma diferença de idade de 16 anos e vão ter um filho juntos.

Por meio do Instagram, um fã perguntou se Giselle vê os ataques ao filho e como se sente co isso. Então, ela alfinetou: "Sem hipocrisia, não é legal, mas eu aprendi que nós estamos vivendo uma era muito louca e as pessoas estão muito amargas".

E completou: "O ser humano anda muito adoecido. Sobre essas críticas maldosas, eu penso que é uma visão da pessoa, que ela está falando mais dela do que do outro".

Então, Giselle contou que parou de ler os comentários maldosos sobre Nicolas e Sabrina. "Eu comecei a ler, mas decidi parar. Isso estava me fazendo mal. Eu ignoro completamente. Deve ser muito difícil para as pessoas aceitarem. Eu entendo que isso, às vezes, seja complicado no mundo onde tem tantas coisas fakes, onde as pessoas têm suas dores, validarem e acreditarem na felicidade real do outro, acreditarem que possa existir uma família estruturada", escreveu ela, e continuou: "As pessoas não conhecem ele, não sabem da formação moral, valores e não sabem do Nicolas profundamente. Provavelmente, não conhecem a Sabrina".

Por fim, ela disse: "A Sabrina é muito mais interessante no off do que na vida pública. E eu acho a mesma coisa do meu filho. Eu fico mais tranquila porque na minha cabeça faz todo sentido o Nicolas estar com uma mulher como a Sabrina. A maldade do outro não nos pertence".

Nova foto de Nicolas Prattes e Sabrina Sato

Grávida pela segunda vez, a apresentadora Sabrina Sato aproveitou um passeio ao lado do seu noivo, o ator Nicolas Prattes, nesta sexta-feira, 18. Nos stories do Instagram, ela mostrou uma selfie dos dois juntos em um dia na praia.

Mesmo com o clima mais nublado, os dois foram caminhar na orla e fizeram a selfie juntos. Esta é a primeira foto que eles compartilham juntos depois que a notícia da gravidez veio à tona.

Sabrina e Nicolas esperam o nascimento do primeiro bebê juntos. Ela está no início da gestação e muito feliz com a novidade. Inclusive, a artista já contou que pretende desfilar com o barrigão no Carnaval de 2025.