Grávida de Richarlison, Amanda Araújo relata diagnóstico de hiperêmese gravídica

À espera do primeiro filho com Richarlison, Amanda Araújo compartilhou diagnóstico delicado que recebeu no início da gestação: "Estava atrofiando"

Na última quarta-feira, 19, a influenciadora Amanda Araújo usou as redes sociais para compartilhar um relato sobre os primeiros meses de sua gestação. Grávida do primeiro filho com o jogador de futebol Richarlison, a jovem foi diagnosticada com hiperêmese gravídica , uma condição caracterizada por náuseas e vômitos intensos. Com um quadro mais severo, a namorada do atleta enfrentou dificuldades até mesmo para se alimentar.

"Estava pensando em como contar isso pra vocês. Mas queria falar pra vocês sobre os meus primeiros meses de gestação em que eu tive hiperêmese gravídica. Se você jogar no google vai aparecer que é quando a mulher tem enjoos e vômito com frequência, perda de peso e etc. É isso, só que mil vezes pior", iniciou ela, que está no sétimo mês de gestação.

"Quando descobri minha gravidez eu estava com cinco semanas. Logo que descobri começaram os sintomas, meu peito cresceu muito, comecei a ter um leve enjoo. Com seis semanas, tudo mudou. Não sei o que aconteceu, mas eu comecei a vomitar muito. Eu vomitava em média vinte vezes por dia ou mais", continuou.

Na sequência, Amanda Araújo relatou que os enjoos eram tão intensos que ela mal conseguia beber água. "Não conseguia comer nada (...) Enjoei do cheiro do meu quarto. Fiquei dois meses sem subir [no quarto]", relatou a jovem, acrescentando que passou 20 dias dependente de soro para se manter hidratada, especialmente depois de não conseguir mais se alimentar.

"Fiquei 20 dias sem conseguir comer e à base de soro (...) Eu só dormia, quando não estava dormindo estava vomitando (...) Eu estava sobrevivendo, atrofiando. Perdi em torno de seis quilos. Fiquei esquelética, eu era pele e osso (...) Lembro de chorar de fome, gente. Foi bizarro", relembrou a influenciadora.

Ainda durante o vídeo, Amanda ressaltou a parceria de Richarlisson durante essa fase. "Ele esteve comigo o tempo todo, especialmente quando não tinha minha família por perto", declarou. "Vai passar, e graças a Deus que passa. Agora estou vivendo a melhor fase", celebrou a mamãe.

Início do relacionamento

Recentemente, a influenciadora Amanda Araújo, de 21 anos, revelou como conheceu e iniciou seu relacionamento com o jogador de futebol Richarlison, de 27 anos. Em suas redes sociais, Amanda contou sobre o início da amizade deles, que surgiu em meados de 2019, quando passaram a se aproximar devido ao interesse mútuo por um jogo de celular.

Araújo brinca no início do vídeo, que tem 13 minutos de duração: “É uma fanfic, gente”. Em 2019, jogou PUBG pela primeira vez, um jogo de tiro no qual 100 jogadores se enfrentam em partidas de aproximadamente 30 minutos. A influenciadora chegou a integrar uma equipe da modalidade e passou a competir em campeonatos femininos e mistos pelo Brasil.

Em um desses amistosos, o time de Amanda enfrentou a equipe liderada por Richarlison, que usava o nome Acerola no jogo. Confira a história completa!

