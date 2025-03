Médico alerta para cuidados no diagnóstico de MC Daniel: 'Recuperação um pouco mais chata'

Em entrevista à CARAS Brasil, o dr. Gustavo Tadeu Sanchez, diretor da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, falou sobre a fratura de MC Daniel

O cantor MC Daniel revelou nesta quinta-feira, 20, que sofreu uma fratura enquanto jogava uma partida de futebol e quebrou o sétimo arco costal, um dos ossos que compõe a costela. Apesar disso, de acordo com ele, não irá deixar de entregar seus trabalhos. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Gustavo Tadeu Sanchez, diretor da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, deu mais detalhes sobre o ferimento do artista.

Segundo o especialista, o tempo de recuperação varia de 4 a 6 semanas. "Diferente de outras fraturas, a costela não tem como ser mobilizada de forma efetiva, mas o cuidado basicamente é o repouso. Porque é uma região muito dolorida, pois ao respirar, tossir, rir ou puxar mais ar, é normal a caixa torácica expandir, o que gera uma movimentação na fratura e provoca dor", detalhou.

E completou: "Então, é uma recuperação um pouco mais chata, porque o paciente precisa fazer uso de analgésicos e repouso, principalmente nas primeiras semanas. Conforme a consolidação evolui, a dor diminui. Eventualmente, pode ser usado algum tipo de colete para aumentar a pressão e ajudar no controle da dor".

Compromissos profissionais

E Gustavo Tadeu também falou sobre a decisão de MC Daniel de manter seus compromissos profissionais."A gente vai ter que entender a tolerância à dor, como que vai ser esse cuidado e a medicação para ele poder exercer sua profissão. Isso pode atrapalhar, sim, na capacidade de cantar, dependendo do tipo de música que ele vai cantar", avaliou.

"E, principalmente, na movimentação de palco, no começo, ele vai estar um pouco mais restrito por causa da dor. Esse tipo de fratura é muito difícil de complicar, a não ser que ele tenha um novo trauma ou uma nova queda. O grande problema é como ele vai conseguir lidar com o controle da dor", complementou.

