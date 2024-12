Richarlison e noiva descobrem sexo do primeiro filho em chá revelação

O jogador de futebol Richarlison e a noiva, Amanda Araújo, revelam sexo do bebê após anunciarem a gravidez do primeiro filho há três dias

O jogador da Seleção Richarlison, de 27 anos, e Amanda Araújo, de 21, descobriram o sexo do primogênito durante chá revelação realizado na Inglaterra. O casal, que mora junto em Londres, organizou a ocasião com a presença de parentes e souberam que serão pais de um menino. Há três dias, os dois anunciaram que esperam a chegada do primeiro filho por meio de uma publicação no Instagram.

O momento especial foi compartilhado por parentes do centro-avante do Tottenham Hotspur nas redes sociais. Vestidos de branco, os dois receberam a notícia de que terão um menininho em uma voz de criança, que narrou a trajetória deles até o momento da gestação.

"Foi preciso andar meio mundo para que hoje a gente estivesse aqui, para comemorar o fruto desse encontro. Depois que a gente sai da barriga da nossa mãe, o trem fica doido. Noites sem dormir, fraldas pra torcar, choradeira, cansaço... Mas também o maior amor do mundo. Afinal, quando uma criança nasce, nasce uma mamãe e um papai. A partir de hoje, vocês serão os super-heróis de alguém", disse a voz no trecho compartilhado.

Depois de relembrarem a trajetória, os familiares fizeram uma contagem regressiva e viram fogos na cor azul pintarem o céu. O parente do atleta afirmou, até, o provável nome do bebê: Richarlison Júnior. "Momento de muita felicidade e gratidão a Deus. Seja bem vindo Richarlison Júnior, que você venha com muita alegria, saúde e paz, Deus abençoe", escreveu.

Luciana Araújo, mãe de Amanda, também comemorou a chegada do neto: "Eu acredito em anjos! Nossa família está ganhando um anjinho. Que benção meus amores, Richarlison e Amanda", escreveu. O chá foi temático de ursinhos, e contou com bolos, cupcakes e docinhos temáticos.

Confira, abaixo, registros da ocasião:

Richarlison e Amanda Araújo estão esperando primeiro filho - Foto: Reprodução/Instagram

Relacionamento

O camisa 9 da Seleção foi alvo de rumores de relacionamento com a ex-estudante de direito, em julho de 2023, depois que o atleta comentou em fotos da ruiva com elogios apaixonados. Em maio de 2024, eles postaram as primeiras fotos juntos e assumiram de vez o affair.

Já em setembro deste ano, os dois passaram a morar juntos em Londres, na Inglaterra, já que o brasileiro defende o Tottenham Hotspur. Os dois já viajaram para lugares paradisíacos juntos, como Ceará e Tulum, no México. Neste último destino, trocaram alianças de namoro.

