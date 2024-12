Amanda Araújo, namorada do Richarlison, se declara para jogador após chá revelação

'O melhor papai do mundo', escreveu Amanda; O casal descobriu o sexo do primeiro filho um durante o evento que aconteceu na sexta-feira, 13

Depos de anunciarem que estão esperando o primeiro filho, Richarlison e sua namora, a influenciadora Amanda Araújo, organizaram um Chá Revelação para descobrirem o sexo do bebê na noite de sexta-feira, 13. Na presença de amigos e familiares e com uma decoração de tirar o fôlego, os pombinhos, que ficaram noivos recentemente, descobriram que estão à espera de um menino!

Após o evento, Amanda fez uma postagem na manhã deste sábado, 14, para homenagear seu parceiro e exaltá-lo pelo o que tem feito durante o relacionamento.

"Você vai ser o melhor papai do mundo! Obrigada por cuidar de mim todos os dias e por me fazer a mulher mais feliz desse mundo. Você faz eu me sentir segura e amada, sua companhia é a melhor e eu não tenho palavras pra descrever o homem que você é. Nosso filho não tem ideia do pai que vai ter, um ídolo, um super-herói, um exemplo maravilhoso. Sempre vou estar do seu lado pra tudo, mo! Te amo!"

Foto: Reprodução / Instagram

O momento especial foi compartilhado por parentes do centro-avante do Tottenham Hotspur nas redes sociais. Vestidos de branco, os dois receberam a notícia de que terão um menininho em uma voz de criança, que narrou a trajetória deles até o momento da gestação.

"Foi preciso andar meio mundo para que hoje a gente estivesse aqui, para comemorar o fruto desse encontro. Depois que a gente sai da barriga da nossa mãe, o trem fica doido. Noites sem dormir, fraldas pra torcar, choradeira, cansaço... Mas também o maior amor do mundo. Afinal, quando uma criança nasce, nasce uma mamãe e um papai. A partir de hoje, vocês serão os super-heróis de alguém", disse a voz no trecho compartilhado.

Depois de relembrarem a trajetória, os familiares fizeram uma contagem regressiva e viram fogos na cor azul pintarem o céu. O parente do atleta afirmou, até, o provável nome do bebê: Richarlison Júnior.

Richarlison anuncia que será pai pela primeira vez

Os pombinhos anunciaram nesta terça-feira, 10, a novidade em suas redes sociais com um post em conjunto. Nas fotos do casal, que mora junto em Londres há alguns meses, apareceram segurando um chinelinho verde e amarelo. "Agora somos três", escreveram os dois em uma publicação compartilhada.