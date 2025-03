Quadro de saúde de Papa Francisco segue estável, mas sem previsão de alta

A Sala Imprensa do Vaticano emite novo boletim sobre a saúde do pontífice, de 88 anos, que está internado em um hospital de Roma desde 14 de fevereiro

A Sala de Imprensa do Vaticano emitiu, nesta sexta-feira, 21, um novo boletim sobre o estado de saúde de Papa Francisco, de 88 anos, que segue internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, na Itália, desde o dia 14 de fevereiro com pneumonia bilateral .

O que aconteceu?

Papa Francisco foi hospitalizado com bronquite e diagnosticado com pneumonia dupla e uma infecção polimicrobiana. No final de fevereiro, ele teve um episódio de vômito com aspiração, com início de ventilação mecânica não invasiva, mas seu estado de saúde melhorou aos poucos.

Em sua mensagem aos fiéis, o pontífice afirmou que está passando por um 'momento de provação'. "Compartilho com vocês esses pensamentos, pois estou passando por um período de provação e me uno a tantos irmãos e irmãs doentes: frágeis, neste momento, como eu", iniciou.

Inchaço nas mãos

Recentemente, os internautas se preocuparam após Francisco surgir com as mãos inchadas em uma foto. Na ocasião a Santa Sé esclareceu o inchaço é devido à mobilidade reduzida do Papa.

Chamado de edema pelos médicos, ele é comum em pacientes internados e resultado do acúmulo de líquidos devido à pouca movimentação, entre outros fatores. Confira!

