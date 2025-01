Graciele Lacerda fala sobre recuperação pós-parto: 'É até perigoso'

Mãe da pequena Clara, Graciele Lacerda contou como tem sido sua recuperação da cesárea pouco menos de um mês após o nascimento da filha

A influenciadora Graciele Lacerda não esconde o quanto se sente realizada desde que deu à luz Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo. A bebê, que se tornou a caçula da família do cantor sertanejo, chegou ao mundo no dia 25 de dezembro de 2024.

Bastante ativa nas redes sociais, Graciele tem compartilhado com os seguidores cada detalhe de sua nova fase de vida. Na noite de quinta-feira, 16, a influenciadora separou um tempo de sua rotina corrida para conversar com o público a respeito de alguns assuntos, incluindo a maternidade.

Ao longo do bate-papo, a mamãe de primeira viagem foi questionada sobre sua recuperação pós-parto. Graciele Lacerda, que deu à luz Clara por meio de uma cesárea, explicou como está se sentindo pouco menos de um mês da cirurgia.

"Estou muito bem, e isso é até perigoso porque às vezes eu esqueço que estou em processo de recuperação. Eu agacho, faço um monte de coisa, e depois lembro que não posso fazer nada disso. Não sei nem como estão as coisas aqui dentro… Às vezes a Clara está chorando e eu acabo levantando de qualquer jeito. Acabo esquecendo que estou no pós-parto", contou.

Apesar do pouco tempo, Graciele garantiu que tem se recuperado bem e destacou alguns fatores que podem ter contribuído para isso: "22 dias é pouco tempo ainda, mas não estou sentindo nada, parece que eu nem tive bebê. E isso com certeza é devido aos treinos, minha alimentação, isso ajuda muito também. Meu médico me falou que eu me cuido muito e isso acaba influenciando também na minha recuperação", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Zezé Di Camargo relata rotina noturna com a filha recém-nascida

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo está radiante desde a chegada de Clara, sua primeira filha com Graciele Lacerda. Pai pela quarta vez, o artista abriu o coração e contou como tem sido a nova fase de vida após o nascimento da herdeira caçula.

Em entrevista à 'Quem', Zezé revelou que, junto com a esposa, tem vivido em função da bebê. O cantor explicou que todas as noites acorda com Graciele Lacerda para acalentar a pequena Clara; confira detalhes!

Leia também: Graciele Lacerda encanta ao mostrar bastidores do ensaio newborn da filha