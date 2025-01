Zezé Di Camargo relata rotina noturna com a filha recém-nascida: 'Parceiro'

Pai pela quarta vez, o cantor Zezé Di Camargo contou que, junto com Graciele Lacerda, vive em função de Clara, primeira filha do casal

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo está radiante desde a chegada de Clara, sua primeira filha com Graciele Lacerda. Pai pela quarta vez, o artista abriu o coração e contou como tem sido a nova fase de vida após o nascimento da herdeira caçula.

Em entrevista à 'Quem', Zezé revelou que, junto com a esposa, tem vivido em função da bebê. O cantor explicou que todas as noites acorda com Graciele Lacerda para acalentar a pequena Clara.

"Acompanho o tempo todo. Se estou aqui em casa com ela, se ela levantar três, quatro vezes para dar mamar à noite, eu levanto junto. Eu acho que, da minha parte, eu sinto que se eu ficar deitado na cama e deixando só a mãe levantar... Eu acho que eu tenho que ser parceiro nessa hora, estar junto", declarou ele.

"É claro que eu não vou poder dar mamar, mas tenho que dar uma força para ela e mostrar que estou sendo solidário. Às vezes ela está morrendo de sono, mas tem que ir. Não tem como substituir, tem que amamentar. E eu tenho que mostrar que sou parceiro, que eu estou do lado dela. E se ela está sem dormir, eu também estou. É uma coisa meio que de consciência, de estar presente, sabe?", continuou.

Por fim, Zezé Di Camargo não escondeu a ansiedade em poder ver os quatro filhos reunidos. Além de Clara, ele é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, frutos de seu antigo casamento com a empresária Zilu Godoi.

O cantor explicou que Igor, que está fora do Brasil há cerca de dois meses, é o único que ainda não conheceu a irmã caçula pessoalmente, mas sempre liga por chamada de vídeo para saber de Clara. "Estou louco para ver os quatro juntos. Quero fazer uma foto da prole inteira. Aí o pai ficará feliz por completo", finalizou.

Graciele Lacerda nega que filha seja prematura

Recentemente, a influenciadora digital Graciele Lacerda decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil no Instagram para responder algumas dúvidas dos seguidores. Eis que um seguidor questionou sobre a filha da influencer, Clara, fruto do seu casamento com Zezé Di Camargo, ter nascido "quase" prematura.

A famosa, então, negou que a menina, nascida no dia 25 de dezembro, seja prematura e explicou o motivo dela ser pequena. A criança veio ao mundo pesando 2,330 kg; confira detalhes!

