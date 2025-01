Graciele Lacerda encanta ao mostrar bastidores do ensaio newborn da filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda postou um vídeo com os bastidores do ensaio newborn de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao mostrar o ensaio newborn de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo com os bastidores do ensaio fotográfico, que aconteceu na casa do casal. Em vários momentos da gravação, a mamãe aparece emocionada ao ver a bebê toda produzida para as fotos.

"Ontem tivemos um momento muito especial: o ensaio newborn da nossa pequena Clara, aqui em casa. Foi um dia cheio de amor, encanto e muita emoção! Ficamos simplesmente apaixonados por cada detalhe desse processo e pelo cuidado incrível que esse trabalho envolve", contou Graciele na legenda da publicação.

"Estamos ansiosos para ver o resultado final e compartilhar com vocês! Mas, enquanto as fotos não chegam, vamos dividir um pouquinho dos bastidores e essa expectativa gostosa que estamos sentindo... Foi inesquecível", completou a famosa.

Zezé Di Camargo explica por que parto da filha foi antecipado

O cantor Zezé Di Camargo se tornou pai de seu quarto fillho. A pequena Clara Lacerda Camargo, que nasceu no dia 25 de dezembro, é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Graciele Lacerda. E nesta terça-feira, 14, o artista contou o que levou a pequena a vir ao mundo antes do previsto.

"O parto era programado, mas ela acabou antecipando seu nascimento porque a mãe estava com a pressão muito alta. Não podia arriscar e precisamos antecipar uns dias. Era para ela nascer no dia 27 e Clara resolveu vir antes para o mundo. A mãe sentiu muitas contrações e os médicos acharam que a criança não poderia correr esse risco", disse ele em entrevista ao portal GShow. Veja a declaração completa!

