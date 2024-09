Após Preta Gil anunciar retomada no tratamento contra o câncer, Gilberto Gil refletiu sobre diagnóstico da filha e declarou seu amor à cantora; veja

Preta Gil surpreendeu a todos ao anunciar a retomada do tratamento contra o câncer. Diagnosticada com a doença em quatro locais diferentes, a cantora tem usado as redes sociais para ressaltar a importância de uma rede de apoio nesse momento. Em entrevista recente, o pai da artista, Gilberto Gil, refletiu sobre o novo diagnóstico de Preta.

“O amor é mais do que natural, espontâneo, é compulsório, é genético, tem essa coisa do DNA, do código genético, filha, né? É um amor compulsório, mas além disso, é uma representante que ela é do ser humano, dessa condição existencial do ser humano. Então, fosse qualquer outra pessoa, provavelmente o sentimento de amor originário estaria também voltado para ela, dirigido a ela, mas no caso, ela é filha, então nem se fala”, disse ele em conversa com o colunista Marcos Bulques, do Conexão Entrevista .

Na ocasião o cantor estava marcando presença no lançamento do livro Meu Lance é Poesia, do cantor Cazuza, realizado na última segunda-feira, 2, e se mostrou positivo quanto ao tratamento. “Dará tudo certo de qualquer maneira. Nós todos estamos aqui por um período, então o período dela vai ser o que a vida dedicar a ela, como a você também será o seu período, o meu será o nosso período”, refletiu.

“Evidentemente, esse desejo natural que isso se prolongue, no caso, exatamente esse afeto profundo que a gente tem, no caso dela, a gente quer que ela viva muito e vai viver o tempo que tiver que viver, será assim”, finalizou Gilberto Gil.

Confira na íntegra:

Gilberto Gil aconselhou Preta Gil após diagnóstico

Na última terça-feira, 27, a cantora Preta Gil esteve no Conversa com Bial, da TV Globo, em um episódio gravado antes de revelar a volta do câncer em suas redes sociais. Durante a entrevista, a filha de Gilberto Gil relembrou um conselho marcante que recebeu do pai enquanto estava se recuperando da sepse que sofreu no ano passado.

“Filha, a natureza é sábia. Somos parte dela e vamos voltar pra ela, isso faz parte da vida”, citou Bial ao ler um trecho do livro 'Preta Gil: Os primeiros 50'.

Em resposta, Preta contou que seu pai lhe disse que, se ela sentisse que não tinha mais forças para continuar, deveria aceitar o fim da vida e partir em paz. “Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite”, relembrou a artista. “Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando.”Confira mais detalhes.