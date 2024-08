Preta Gil desabafa em meio a nova batalha contra o câncer: ‘Quero muito viver’

Diagnosticada com câncer em quatro locais diferentes, Preta Gil abre o coração em um desabafo honesto sobre o medo da morte e a sua vontade de viver

Na madrugada desta quarta-feira, 28, Preta Gil usou as redes sociais para desabafar sobre sua nova batalha contra o câncer. Diagnosticada com a doença em quatro locais diferentes, a artista revelou sentir um medo avassalador da morte, mas enfatizou que está focando na vontade de viver para continuar lutando.

Através dos stories do Instagram, Preta compartilhou uma reflexão sobre seus novos desafios. Apenas um dia após receber alta de seu primeiro ciclo de quimioterapia, ela falou sobre a nova etapa do tratamento e as próximas batalhas: "Aqui sozinha com meus botões, indo dormir. Sim, eu sinto uma força e um medo avassalador, mas estou forte”, disse.

“Quero muito muito viver, uma vida digna com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias. Não quero a vida pra ser fácil, sem graça, sem dor. Quero ela como ela se apresenta: complexa, sofrida, com altos e baixos, e muitos voos!!!", Preta completou o desabafo e admitiu que não tem sido fácil manter a positividade após a retomada da doença.

"Viver não é fácil e não está sendo fácil pra mim neste momento. Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma, que tenho que resolver esse problema, minha disciplina, meu comprometimento com a cura!!! Não é fácil, mas vou vencer mais uma vez e vencer, pra mim”, ela agradeceu o apoio e afirmou que segue focada em sua jornada.

Para concluir, Preta deixou um conselho para os seus seguidores: “É não baixar a cabeça, é ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez. Boa noite, se deixem viver!!!", ela finalizou o relato. Vale lembrar que no último domingo, 25, a cantora explicou aos seguidores o motivo de ter retornado ao tratamento oncológico com quimioterapia.

Preta Gil desabafa em meio a nova batalha contra o câncer - Reprodução/Instagram

No relato, Preta contou que a doença retornou à forma de dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão na ureter. Vale lembrar que, no ano passado, a artista tratou a doença no intestino. Agora, ela deu início a uma nova batalha e retomou o tratamento contra o câncer, tendo passado pelo primeiro ciclo de quimioterapia assim que recebeu o diagnóstico.

Preta Gil ganha festa do pijama de amigos e familiares:

Na noite da última segunda-feira, 26, Preta Gil recebeu alta após passar pelo primeiro ciclo de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês. Após retornar para casa, a cantora e apresentadora celebrou o momento com uma festa do pijama surpresa ao lado de amigos e familiares especiais em seu apartamento em São Paulo.