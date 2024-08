Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', Preta Gil revelou conselho importante que recebeu de Gilberto Gil enquanto estava na UTI; saiba qual

Na última terça-feira, 27, a cantora Preta Gil esteve no Conversa com Bial, da TV Globo, em um episódio gravado antes de revelar a volta do câncer em suas redes sociais. Durante a entrevista, a filha de Gilberto Gil relembrou um conselho marcante que recebeu do pai enquanto estava se recuperando da sepse que sofreu no ano passado.

“Filha, a natureza é sábia. Somos parte dela e vamos voltar pra ela, isso faz parte da vida”, citou Bial ao ler um trecho do livro 'Preta Gil: Os primeiros 50'.

Em resposta, Preta contou que seu pai lhe disse que, se ela sentisse que não tinha mais forças para continuar, deveria aceitar o fim da vida e partir em paz. “Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite”, relembrou a artista. “Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando.”

De acordo com ela, o conselho foi fundamental para ajudá-la a encontrar forças para se recuperar, pois foi nesse momento que ela se deu conta de que precisava lutar por sua vida. A cantora também revelou que, até então, ninguém havia esclarecido a gravidade de seu quadro de saúde. Vale destacar que Preta Gil estava na UTI devido a uma infecção generalizada ocorrida após uma sessão de quimioterapia, enfrentando risco de morte.

“Aquilo virou uma chave na minha cabeça porque em nenhum momento ninguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ainda. O pai trouxe a realidade e eu falei: ‘Não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não’. E funcionou muito”, disse ela. “Foi ótimo ele ter disso isso para mim porque eu estava na merda, Pedro [Bial]. Eu tinha acabado de voltar da sepse, estava com risco oito de morte, ainda na UTI, minha pressão batia 23.”, completou.

Ainda durante o bate-papo, a filha de Gilberto Gil confessou que acredita que seu estado de saúde fez o pai relembrar a época em que foi internado para tratar uma insuficiência renal crônica, em 2016. “Ele deu uma desistida uma hora. Ele falou: ‘Não está dando para mim, eu não quero mais esse tratamento, esse tratamento vai me matar’. Ele pediu que os médicos suspendessem o tratamento que ele tava fazendo. Acho que ele se colocou nesse mesmo lugar”, contou Preta Gil.

O @gilbertogil é realmente uma das pessoas mais preciosas desse mundo. Que mensagem forte e sensível esse relato da @PretaGil no programa do Bial. pic.twitter.com/uArKWFmdjT — COBAT (@artcobat) August 28, 2024

