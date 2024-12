Fabiana Justus vai ao hospital para realizar exame: 'Rezem por mim'

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus compartilhou que foi ao hospital para realizar novos exames para o seu tratamento de câncer

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 10, para compartilhar com seus seguidores que foi ao hospital para realizar exame de rotina para o seu tratamento de câncer. Desta vez, ela fez novos testes de mielograma, que serve para avaliar o funcionamento da medula óssea.

Nos stories do Instagram, ela apareceu sentada em uma maca da unidade médica, esperando para iniciar os procedimentos dos exames, e pediu apoio dos fãs. "Nem dormi de ansiedade... Rezem por mim! Mais um Mielograma. Limpo, se Deus quiser", disse ela na legenda.

Em seguida, escreveu: "Fabi Baboa pronta para mais um resultado maravilhoso! Vamos que vamos! Rezem por mim. Ajuda demais essa corrente de energias maravilhosas". Depois, ela apareceu com a roupa do hospital após realizar o procedimento. "Agora é aguardar os resultados... que serão maravilhosos, se Deus quiser!", disse ela, enquanto tomava um café.

Como está Fabiana Justus?

Vale lembrar também que Fabiana está em tratamento contra a leucemia desde o início do ano e, no final de março, passou por um transplante de medula óssea. No dia 23 de setembro, ela completou seis meses desde o transplante e começou a diminuir os imunossupressores, além de tomar todas as vacinas necessárias, e deu uma festa para comemorar a conquista.

Recentemente, ela compartilhou uma notícia muito boa sobra sua saúde. Depois de nos últimos meses lutar contra a doença e passar por vários tratamentos, a herdeira de Roberto Justus revelou que teve um ótimo resultado em seus último exames. Muito contente com a novidade, ela fez questão de contar a vitória para os seguidores.

"Só quero dividir uma notícia muito maravilhosa antes de dormir... Meus exames estão ótimos! Deus, obrigada", escreveu muito grata. "E obrigada vocês também por torcerem tanto e rezarem tanto e me apoiarem tanto!", falou para os internautas que acompanham sua luta. Leia mais!

