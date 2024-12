Ex-enteada de Galisteu, Fabiana Justus comenta participação da apresentadora em série de Ayrton Senna

Nas redes sociais, Fabiana Justus opinou sobre a presença da ex-madrasta, Adriane Galisteu, na série de Ayrton Senna: "Não tem como não sentir falta"

Nesta quarta-feira, 4, Fabiana Justus usou as redes sociais para expressar sua opinião sobre a série documental sobre a vida de Ayrton Senna. Ex-enteada de Adriane Galisteu - que se casou com Roberto Justus quatro anos após a morte do piloto - a empresária lamentou a pouca participação da apresentadora na trama.

Para contextualizar, ‘Senna’ foi lançada na última sexta-feira, 29, pela Netflix e movimentou a web ao recordar momentos importantes da vida de Ayrton. Ao mesmo tempo, muitos internautas sentiram falta de um maior tempo dedicado à sua relação com Galisteu.

Nos stories do Intagram, a influenciadora comentou que está assistindo à produção na companhia do marido, o também empresário Bruno Levi D’Ancona e concordou com os telespectadores que sentiram falta de Adriane na obra. “Tem uma coisa que não tem como não sentir falta que é a presença da Adriane Galisteu no seriado. No episódio de hoje ela apareceu muito pouquinho e me disseram que no último ela também aparece muito pouco ou não aparece, não sei”, iniciou.

“A participação da personagem que interpreta ela [Galisteu] é muito pequena perto da relevância dela na vida do Ayrton Senna. Então eu senti falta disso. Não tem como não sentir”, continuou Fabi.

Na sequência, a influenciadora relembrou a participação da famosa em seu podcast Fabi Talks. “Ela falou coisas muito legais. Ela contou um pouco da relação deles. Eu tenho uma proximidade com ela, ela já casou com meu pai, então eu posso dizer que ela é uma pessoa muito legal. Então eu posso dizer que eu senti falta, porque retratou outros amores dele e ela não”, lamentou, elogiando a apresentadora.

Confira um trecho da participação de Galisteu no podcast de Fabi Justus:

Fabiana Justus comemora recuperação de sua saúde

A influenciadora digital FabianaJustus comemorou a recuperação de sua saúde após meses intensos de tratamento contra a leucemia e até transplante de medula. Agora acostumada a fazer atividade física, a herdeira de RobertoJustus celebrou sua melhora.

Na última segunda-feira, 02, a famosa se fotografou depois de se exercitar e deu muito valor ao momento de sua rotina, lembrando que nos últimos meses precisou ficar isolada, em repouso e não tinha energia para fazer suas coisas.

"Começando o último mês do ano que foi o mais desafiador da minha vida. Tô aqui, descabelada e suada, me dedicando a minha saúde pensando no quanto isso é importante. A saúde! Obrigada Deus por terminar o ano com ela de volta", agradeceu após superar tempos difíceis e estadias no hospital sem seus filhos. Veja o registro!