Esposa de Juliano Cazarré desabafa ao ver a filha no hospital: ‘Ciclo de sofrimentos’

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré reflete sobre a ida da filha Maria Guilhermina para a UTI mais uma vez: ‘Grande vazio de mistério’

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré está com a filha Maria Guilhermina no hospital. A menina foi internada novamente na quinta-feira, 26, para realizar novos exames. A garotinha vive com sequelas da Anomalia de Ebstein, que é uma doença no coração e que foi diagnosticada ainda durante a gestação.

Em um texto nas redes sociais, Leticia falou sobre o sofrimento da filha ao precisar de cuidados médicos frequentes desde o seu nascimento. "No dia de Santo Estêvão, no ano em que nosso Estêvão nasceu, sua irmã, Maria Guilhermina de Guadalupe, mais uma vez se destina a enfrentar um ciclo de sofrimentos que, pela nossa experiência, só sabemos como começa e nunca temos certeza de quanto vai durar. Tal como a Paixão de Cristo, algumas crianças inocentes são chamadas a viver um calvário que não deixa espaço para explicações humanas. Só um grande vazio de mistério e o convite a encontrar o próprio Cristo em cada um desses instantes dolorosos", disse ela.

E completou: "Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de Vida Eterna? Resta vigiar e orar. E a certeza de que tudo concorre para o bem: Omnia in bonum! Foi esse mesmo Deus quem me ensinou, quando as coisas eram ainda mais difíceis, que “não existiria sofrimento se não fosse para fazer novas TODAS as coisas”".

Ela compartilhou o texto junto com um vídeo das imagens de quando a filha foi levada de ambulância para o hospital.

Juliano e Leticia Cazarré têm 6 filhos

O ator Juliano Cazarré abriu o coração ao falar sobre a grande parceria que possui com a esposa, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré. No ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, o artista ressaltou o quanto a companheira o apoia profissionalmente.

Juntos há mais de 13 anos, os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.

"É muito bom saber que posso contar com a Leticia para tudo. Dá um sossego saber que posso sair de casa e me dedicar ao meu trabalho porque os meus seis filhos vão ser bem cuidados. Isso me dá paz para trabalhar", declarou Cazarré.

Em seguida, ao ser questionado se o casal ainda planeja aumentar a família, o ator não esconde que existe, sim, a possibilidade da chegada de um sétimo herdeiro. "Sempre tem chance de vir mais um filho", afirmou ele, por fim.

