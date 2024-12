Leticia Cazarré revela nova internação da filha: 'Investigar'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revela nova hospitalização de Maria Guilhermina; filha do casal nasceu com condição rara no coração

A filha de Leticia Cazarré e Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, foi internada nesta quinta-feira, 26. Em sua rede social, a esposa do ator compartilhou cliques do momento em que estavam indo para o hospital para descobrir o que está deixando a menina doente.

Há cerca de 15 dias, a stylist havia comemorado que a herdeira, de dois anos, que nasceu com um condição rara no coração chamada Anomalia de Ebstein, não estava mais usando um aparelho para respirar somente uma cânula na hora de dormir. Agora, Leticia Cazarré contou que precisaram internar Maria Guilhermina para entender o que está acontecendo com ela.

"Rumo ao hospital pra investigar o que está deixando nossa princesa dodói dessa vez", disse ao mostrar a herdeira na ambulância. "Na nossa família é assim, o ano só acaba quando termina", escreveu ao exibir sua comida no hospital.

Na manhã desta sexta-feira, 27, Leticia Cazarré publicou uma foto do quarto e mostrou que está ao lado da filha. "No meio do leito tinha uma cruz, tinha uma cruz no meio do leito", refletiu ela.

Vale lembrar que, além de Maria Guilhermina, ela e Juliano Cazarré são pais de outros 5 filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e Estêvão, de quase 9 meses.

