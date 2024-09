Leticia Cazarré revela e confirma arrependimento: 'Várias'

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, revela que se arrependeu de algumas 'marcas' de seu corpo; a stylist admitiu ao ser questionada

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylista Leticia Cazarré, abriu mais uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores de sua rede social. Nesta quarta-feira, 25, a bióloga escolheu alguns questionamentos e respondeu um sobre suas tatuagens.

A mãe dos seis herdeiros do artista comentou sobre ter se arrependido de algumas delas. A bióloga, que atua no mundo da Moda, então falou que não gosta de todas as tatuagens que fez e que tem arrependimento de mais de uma.

"Sim. Várias", escreveu a stylist ao receber o questionamento sobre ter se arrependido. A pessoa ainda elogiou as tatuagens, falando que acha todas lindas e que os desenhos combinam com a esposa de Juliano Cazarré.

Ainda na última semana, em sua rede social, Leticia Cazarré revelou quantos funcionários tem em sua casa. Mãe de seis crianças, sendo uma delas com uma doença rara, a stylist surpreendeu ao mostrar como lida quando está com a maioria dos herdeiros doentes.

Leticia Cazarré aluga bolsa de grife e surpreende com look

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré, surpreendeu ao exibir detalhes do look que montou para curtir o Rock In Rio com o marido e os filhos mais velhos na quinta-feira, 19. Após dias turbulentos com cinco dos seis herdeiros doentes, ela mostrou que a mãe está on!

A bióloga, que trabalha no ramo da moda, compartilhou algumas dicas ao montar sua produção, inclusive, ela chamou a atenção com uma mini bolsa de grife. O item com cristais da Prada, que custa em torno de R$ 7 mil e pode até chegar a R$ 30 mil, dependendo do tamanho do modelo, foi alugado por ela. Veja os detalhes do look aqui.