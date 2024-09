Especialista alerta possíveis complicações que filho de Virginia pode enfrentar

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato elenca complicações que recém-nascidos podem ter; Virginia está na reta final de sua gravidez

Virginia Fonseca (25) está a poucos dias de dar à luz José Leonardo, seu filho caçula fruto do relacionamento com Zé Felipe (26). Apesar da empolgação com a chegada do bebê, existem algumas complicações que recém-nascidos podem enfrentar e os pais precisam estar atentos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica que recém-nascidos acabam sendo mais suscetíveis alguns quadros e, por isso, é importante que o filho de Virginia tenha um acompanhamento com o médico .

"É fundamental que a criança tenha avaliação com pediatra na primeira semana após a alta da maternidade para avaliar sobre o ganho ou perda de peso, além de verificar a técnica de amamentação", explica.

"Os recém-nascidos, além de mais suscetíveis à infecções, podem também desenvolver a icterícia neonatal, que ocorre devido o aumento dos níveis de bilirrubinas. Isso deixa a criança mais amarelinha e, em alguns casos, pode ser necessária a internação ou até mesmo retorno ao hospital para realização do banho de luz", acrescenta o especialista.

Na manhã desta quinta-feira, 5, a influenciadora e empresária, que revelou estar no nono mês de sua gestação, usou seu perfil do Instagram para mostrar os detalhes finais do quarto do caçula. Além de José Leonardo, ela também é mãe de Maria Alice (3) e Maria Flor (1). "Toda vez que entro no quarto do J.L a ansiedade aumenta", escreveu. "Está tudo prontinho só esperando nosso príncipe! Que Deus abençoe."

A terceira gravidez de Virginia foi anunciada no início deste ano e, desde então, fãs e internautas torcem para que o pequeno chege logo ao mundo. No entanto, até o momento, ela ainda não anunciou o nascimento do caçula da família.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGINIA FONSECA NO INSTAGRAM: