Saiba cuidados que Virginia deve tomar com o nascimento de José Leonardo

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato destaca os cuidados que Virginia e outras mães devem tomar com bebês recém-nascidos

Virginia Fonseca (25) está na reta final da gravidez e muitos fãs torcem para que José Leonardo, o caçula da família, chegue ao mundo nos próximos dias. Com o nascimento cada vez mais próximo, a empresária deve tomar alguns cuidados para a saúde do pequeno.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato explica que o primeiro cuidado com o bebê após o nascimento é colocá-lo em contato com a mãe —em casos que o recém-nascido esteja estável, respirando e se movimentando bem. Isso se aplica para Virginia e outras mães que tenham acabado de dar à luz .

"Embora pareça não ter tanta relevância, essa medida é extremamente importante, pois, além de fortalecer o vínculo entre mãe e filho, permite que o bebê se colonize com os mesmos organismos da mãe, evitando que sua temperatura caia, além de ajudar na manutenção posterior da amamentação."

O especialista acrescenta que a amamentação deve ser estimulada ao máximo, já que a prática carrega inúmeros benefícios que vão desde imunidade para o bebê até a oferta de calorias e gorduras necessárias para os pequenos. "Porém, amamentar nem sempre é uma tarefa fácil."

"É importante que a mãe esteja amparada com uma rede de apoio e com orientações adequadas para tentar manter a amamentação mesmo diante de um momento delicado", completa Liberato. "Outro cuidado fundamental nos primeiros dias de vida se dá em relação aos cuidados com o coto umbilical. Ao contrário do que se pensa e do que foi feito por muito tempo, não há necessidade de usar antissépticos na região, a não ser em algumas exceções. A orientação é apenas manter o coto limpo e seco."

Os primeiros banhos também são um ponto de atenção para os cuidados com os bebês. De acordo com o especialista, não é indicado o banho nas primeiras horas de vida, sendo ideal esperar ao menos 24 horas na maioria dos casos. Para todos, é necessário que este banho ocorra em ambiente quente, com a temperatura controlada entre 37ºC e 37,5ºC, com duração máxima de 10 minutos.

"Outro quesito muito importante para proteger os bebês logo após o nascimento é o controle das visitas. Nessa fase, a defesa do organismo ainda é menor, o que deixa os recém-nascidos mais suscetíveis à infecções de um modo geral. Portanto, todo cuidado é pouco. É válido limitar visitas aos familiares mais próximos, sempre com higiene das mãos e, se possível, com uso de máscaras", finaliza.

Ao lado de Zé Felipe (26), Virginia já é mãe de Maria Alice (3) e Maria Flor (1). A terceira gravidez da empresária e influenciadora foi anunciada no início deste ano e, recentemente, ela informou ter chegado ao nono mês de gestação. Até o momento, ela ainda não anunciou o nascimento de José Leonardo, caçula da família.

