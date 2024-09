Especialista alerta possíveis complicações de lesão sofrida por Neymar

Em entrevista à CARAS Brasil, o ortopedista Luiz Felipe Thome Azevedo Marques explica possíveis complicações de lesão que afastou Neymar dos campos

Afastado dos campos há quase um ano, Neymar Jr. (32) precisará de mais dois meses para se recuperar de uma Lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Caso não faça o tratamento correto, o atleta poderá desenvolver algumas complicações, como alerta o médico ortopedista Luiz Felipe Thome Azevedo Marques.

Em entrevista à CARAS Brasil, o especialista explica que ficar muito tempo com a lesão no joelho pode desencadear a artrose, "um desgaste da cartilagem do joelho". "A indicação atualmente, quando se tem uma lesão dessa num paciente que é ativo fisicamente, é de fazer a cirurgia para recuperar mais rápido [e evitar outras lesões]."

Neymar sofreu a lesão em meados de outubro do ano passado, na derrota do Brasil para o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo . À época, ele realizou uma cirurgia para corrigir a condição e, nesta semana, foi reprovado nos últimos testes físicos para retornar aos gramados pelo Al-Hilal. A informação foi compartilhada pelo Ariyadhiah, principal jornal esportivo da Arábia Saudita.

"O paciente que fica com essa lesão ao longo de muito tempo, sentirá falseios de vez em quando, pode sentir dor e pode desenvolver lesões nos miniscos, estruturas que ajudam a estabilizar o joelho", continua o especialista. "Essas lesões são mais comuns em jogadores de futebol, pessoas que pratiquem atividades que exigem uma movimentação do tronco abrupta."

Marques ainda acrescenta que, pessoas que não possuem um condicionamento físico como o de um atleta, podem fazer tratamentos mais conservadores como exercícios para o fortalecimento do joelho. No entanto, ainda há o risco de desenvolver artrose.

"O joelho é uma articulação que sofre muita carga. Relacionamos com lesões crônicas de joelho podem ser desde lesões ligamentares, que geralmente dão dor na fase inicial, mas com o tempo costuma cicatrizar e aliviar bastante a dor e o paciente volta a ter uma vida normal."

