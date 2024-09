Rafaella Santos, irmã de Neymar, compartilha fotos inéditas dos sobrinhos e web reage: 'Lindezas'

Em suas redes sociais, a influenciadora Rafaella Santos publicou fotos com os três filhos de Neymar, Mavie, Helena e Davi Lucca

Nesta quinta-feira, 12, a influenciadora digital RafaellaSantos (28) aproveitou o momento de compartilhar as fotos do mês de setembro para compartilhar fotos inéditas dos sobrinhos, filhos do jogador de futebol NeymarJr.(32). Os cliques fizeram sucesso e a web reagiu instantaneamente: "Lindezas", escreveu uma internauta.

Os registros compartilhados no Instagram da influencer continham o sobrinho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, a pequena Mavie, de 11 meses, e a mais nova membro da família de Neymar, a bebê Helena, de dois meses.

Davi Lucca, primogênito do atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, é fruto de um breve namoro que Neymar teve com a amiga Carol Dantas (30) em meados de 2010. A filha do meio, Mavie, nasceu do relacionamento do atleta com a influencer Bruna Biancardi (30). A moça passou por momentos complicados no namoro com Neymar depois de enfrentar algumas traições, mas perdoou e agora a família mora junta em Dubai.

A mais nova, Helena, foi uma surpresa para o público que acompanhava o vai e volta do jogador com Biancardi. A caçula é fruto de um affair do atacante com Amanda Kimberlly (30), uma modelo natural de Quatiguá, no Paraná.

Amanda, que é amiga de Rafaella, deixou um coração como comentário na postagem. Outras grandes influenciadoras, como Erika Schneider (33) e a ex-BBB Patrícia Leitte (38), escreveram "Linda". Uma internauta destacou a semelhança de Neymar com a filha do meio: "Que lindezas. A Mavie é o Neymar versão feminina hahaha", escreveu.

Além das fotos dos sobrinhos, a influencer também compartilhou um take com o afilhado pequeno no colo, Theo Lucas, filho da influenciadora Monique Vicenti. A mamãe do bebê aproveitou para deixar um carinho e declarou na área para comentários: "Dinda, você é Maravilhosa e adoramos ter passado um tempo com você", e adicionou um coração.