Seleção Brasileira considera retorno de Neymar somente em 2025

Após reprovação em testes físicos, Neymar pode retornar à Seleção Brasileira apenas em 2025; entenda motivo de decisão da CBF

Parece que vamos demorar mais um pouco para ver Neymar jogando pela Seleção Brasileira. Após a imprensa árabe anunciar que o jogador precisará ficar mais dois meses em tratamento por ter reprovado nos testes físicos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem observando a situação do craque de perto.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, o técnico do Brasil, Dorival Júnior, já garantiu que o lugar de Neymar está reservado. Porém, com o prazo de retorno apontado para novembro, voltar à Seleção deve ficar para 2025.

Vale destacar que a Seleção Brasileira terá data Fifa em outubro, enfrentando Chile e Peru, mas o atacante não deve marcar presença. Em novembro, terá outra data Fifa para os duelos contra Venezuela e Uruguai, e, nesta ocasião, é incerto se o jogador estará ou não.

Mesmo com o retorno previsto para novembro, a CBF analisa a possibilidade de esperar Neymar até 2025, na intenção de ter o atleta totalmente recuperado da grave lesão no joelho.

Neymar Jr explode o fofurômetro ao mostrar momentos ao lado da filha, Mavie

Nesta terça-feira, 10, Neymar Jr. encantou seus seguidores ao compartilhar novos vídeos com sua filha, Mavie, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. Em suas redes sociais, o jogador de futebol mostrou um pouco da rotina e dividiu alguns momentos fofos com a herdeira durante sua temporada na Arábia Saudita.

Nos stories do Instagram, Neymar mostrou que a pequena está super esperta e já engatinha pela casa. Ao encontrar o pai na sala da mansão, ela abriu um sorrisão. 'Cadê meu nenenzinho? Cadê o neném do papai?' perguntou o jogador de futebol, que não conseguiu esconder seu lado pai coruja e se derreteu ao ver a felicidade da filha no vídeo.

Na sequência, Neymar mostrou que dispensa a ajuda de babás durante o jantar e apareceu dando comida à filha sozinho. 'Você come lá e eu como aqui', brincou ele ao mostrar a pequena que saboreava seu peixinho. Enquanto isso, o craque se virava para alcançar seu prato, sem desviar a atenção da herdeira em seu colo. Confira!