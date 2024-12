Equipe de Fernanda Britto faz apelo em meio a quadro de saúde delicado

A influenciadora Fernanda Britto, conhecida por suas dicas de etiqueta, está internada. Sua equipe pediu uma corrente de orações por ela

A influenciadora digitalFernanda Britto, conhecida por dar dicas de etiqueta nas redes sociais, está internada no Rio de Janeiro. Com isso, neste domingo, 15, Marion Ribeiro se manifestou em nome da equipe para pedir corrente de oração por ela.

“Eu tô vindo aqui em nome da equipe da Fernanda Protocolo, porque tem muita gente mandando mensagem perguntando qual é o estado da Fernanda, se a gente tem notícias. Assim como vocês, a gente também não sabe. Não acreditem em tudo o que sai nas notícias, porque a Fernanda não morreu. Tem muita gente falando que a Fernanda faleceu. É mentira”, iniciou ela.

Em seguida, pediu que para que os fãs façam uma corrente de oração todos os dias às 15 horas para interceder pela vida dela. “Quem puder ir pra frente do hospital, a Fernanda tá internada na Casa de Saúde São José, em Humaitá, Rio de Janeiro. E quem não puder ir que entre em oração conosco. A gente acredita fielmente que a Fernanda vai sair dessa, ela sempre foi uma mulher muito forte e… A gente agradece o carinho”, completou Marion.

Qual é o verdadeiro estado de saúde de Fernanda Britto?

Na última sexta-feira, 13, a Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde a influencer de 63 anos está, informou sobre o real estado de saúde da veterana por meio de uma nota encaminhada ao portal LeoDias. A internação deve-se por complicações de um grave quadro neurológico, que exigiu sua transferência de uma unidade no Sul do país.

“A Casa de Saúde São José esclarece que a paciente Fernanda Brandão Matta de Araújo (conhecida como Fernanda Britto) foi internada no dia 4/12, transferida de uma unidade no Sul, com quadro neurológico extremamente grave. A paciente está recebendo todos os cuidados assistenciais necessários, orientados pelas equipes médicas.“

A notícia da hospitalização foi compartilhada na última quinta-feira, 12, em seu perfil nas redes sociais. A equipe de Fernanda divulgou um comunicado para pedir orações pela recuperação dela, mas não revelaram o motivo da internação.