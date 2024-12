Hospital diz qual é o verdadeiro estado de saúde de Fernanda Britto

A Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde a influenciadora Fernanda Britto está internada, atualiza novo quadro de saúde da influencer

A influenciadora digital Fernanda Britto, conhecida por dar dicas de etiqueta nas redes sociais, está internada no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 13, a Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde a influencer de 63 anos está, informou sobre o real estado de saúde da veterana por meio de uma nota encaminhada ao portal LeoDias.

A internação deve-se por complicações de um grave quadro neurológico, que exigiu sua transferência de uma unidade no Sul do país.

Leia a nota do hospital na íntegra:

“A Casa de Saúde São José esclarece que a paciente Fernanda Brandão Matta de Araújo (conhecida como Fernanda Britto) foi internada no dia 4/12, transferida de uma unidade no Sul, com quadro neurológico extremamente grave. A paciente está recebendo todos os cuidados assistenciais necessários, orientados pelas equipes médicas.“

A notícia da hospitalização foi divulgada nesta quinta-feira, 12, em seu perfil nas redes sociais. A equipe de Fernanda divulgou um comunicado para pedir orações pela recuperação dela, mas não revelaram o motivo da internação.

Trajetória

Fernanda já enfrentou alguns problemas de saúde ao longo da vida. A carioca foi uma das primeiras pessoas a receber um transplante de rim e pâncreas no Brasil. Em 2022, mesmo com as vacinas em dia, contraiu COVID-19 e passou 150 dias internada.

Quando se recuperou, Britto decidiu se reinventar e surgiu a ideia de investir em uma carreira digital. Foi o criador de conteúdo e social media Kadu Pacheco que sugeriu a criação de conteúdos humorísticos em formato de esquete para as redes sociais. Fernanda, rapidamente, ganhou popularidade no TikTok e no Instagram, onde, atualmente, contabiliza quase dois milhões de seguidores.

